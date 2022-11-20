5G: В Казахстане может появиться еще один оператор - четвертый по счету

20.11.2022, MForum.ru

Споры о том, какое число конкурирующих операторов сотовой связи оптимально для рынка не утихают который уже год. Фактом является то, что их число на страну колеблется между 3 и 4. Исключения встречаются, например, в США кроме "большой тройки" которую пытается превратить в "большую четверку" Dish, сохранились десятки региональных операторов (модель действовавшая и в России в 90-е и нулевые).

В Казахстане действуют три оператора сотовой связи - Kcell, Tele2 и Beeline. До конца года в стране планируется проведение частотного аукциона, в котором смогут принять участие не только действующие операторы. Поэтому в теории может образоваться четвертый участник рынка. Некоторые уверены в том, что этим четвертым участником может стать Транстелеком. Но я бы не удивился, если в этом качестве выступила какая-то компания с китайскими корнями. Поскольку ожидается участие в аукционе чуть ли не сотни компаний, можно ожидать, что цены на частоты могут оказаться высокими.

Любопытно, что в Казахстане идут весьма существенные изменения в организации регулирования телекомом. В частности в рамках дебюрократизации была ликвидирована "Межведомственная комиссия по радиочастотам" (МКРС), аналог ГКРЧ. Может быть стоит присмотреться к опыту соседей?

Открытым для меня остается вопрос о частотах, которые предстоит распределить на аукционе. Я не следил за рынком Казахстана в последние годы, поэтому не нашел данных о том, какие именно частоты планируют вынести на аукцион. В идеале, следовало бы реализовать частоты диапазона 3,4-3,8 ГГц, полосы в диапазоне 1-3 ГГц и частоты ниже 1 ГГц, прежде всего - 600 МГц, 700 МГц, 800 МГц. Также операторам следует разрешить рефарминг любых имеющихся у них частотных диапазонов под 5G, не в рамках аукциона, конечно, а в целом. В меньшей степени интересны операторам частоты миллиметрового диапазона частот, но если стартовая цена не будет космической и если лоты не получат избыточных обременений и таргетов для операторов, то и они могут представлять интерес.

Частотный аукцион в Казахстане планировали провести в октябре, но как обычно сроки сдвинулись, и теперь он, вероятно, будет проведен в декабре, если в очередной раз не случится перенос.

Существующим операторам будет на старте легче, чем любому новичку, ведь у них есть налаженная инфраструктура LTE + транспортные каналы, узнаваемые бренды и розница. Тем не менее, у новичка остаются доступными такие инструменты, как частные сети 5G и предоставление услуг FWA поверх 5G.

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теги: #Казахстан #5G #FWA #частоты #аукционы #регулирование пятое поколение