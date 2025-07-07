Магистральная связь: Билайн сообщает о проведенной модернизации транспортной сети

MForum.ru
07.07.2025,
Прежде всего, оператор занимался расширением ее транзитных и магистральных емкостей. В 1H2025 в эксплуатацию были введены магистральные каналы на базе ВОЛС, суммарной емкостью 1.6 Тбит/с по двум ключевым маршрутам транзита международного трафика – по южному и восточному.
Емкость модернизированных волоконно-оптических каналов рассчитана на коммерческое использование, в частности, по линии межоператорского взаимодействия. Сеть Билайна интегрирована с партнерскими сетями глобальных операторов, транзитные маршруты используются для оптимизации передачи данных между странами Европы и Закавказья, Ближнего Востока, Азии.
Как ожидается, полное освоение новых емкостей должно произойти в течение года.
Сергей Быков, вице-президент по операторскому бизнесу Билайна:
«Учитывая постоянно растущие объемы транзитного трафика и потребности наших партнеров, мы проактивно модернизируем магистральную сеть и увеличиваем ее пропускную способность, чтобы иметь возможность удовлетворить возрастающий спрос на ключевых направлениях транзита в минимальные сроки».
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теги: магистральная связь Билайн Вымпелком
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