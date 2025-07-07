Магистральная связь: Билайн сообщает о проведенной модернизации транспортной сети

07.07.2025, MForum.ru

Прежде всего, оператор занимался расширением ее транзитных и магистральных емкостей. В 1H2025 в эксплуатацию были введены магистральные каналы на базе ВОЛС, суммарной емкостью 1.6 Тбит/с по двум ключевым маршрутам транзита международного трафика – по южному и восточному.

Южный транзит идет через Европу, Россию, Грузию, Армению, Турцию – до границ стран Ближнего Востока.

Восточный – маршрут Европа-Азия идет через Казахстан в сторону Китая.

Емкость модернизированных волоконно-оптических каналов рассчитана на коммерческое использование, в частности, по линии межоператорского взаимодействия. Сеть Билайна интегрирована с партнерскими сетями глобальных операторов, транзитные маршруты используются для оптимизации передачи данных между странами Европы и Закавказья, Ближнего Востока, Азии.

Как ожидается, полное освоение новых емкостей должно произойти в течение года.

Сергей Быков, вице-президент по операторскому бизнесу Билайна:

«Учитывая постоянно растущие объемы транзитного трафика и потребности наших партнеров, мы проактивно модернизируем магистральную сеть и увеличиваем ее пропускную способность, чтобы иметь возможность удовлетворить возрастающий спрос на ключевых направлениях транзита в минимальные сроки».

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теги: магистральная связь Билайн Вымпелком

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