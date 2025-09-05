Магистральная связь: Билайн построит транзитный маршрут Европа-Азия

05.09.2025, MForum.ru

Интерес Китая к рынкам Европы отражается в востребованности цифровых магистралей, связывающих материковый Китай и сети Европы. И хотя такие магистрали существуют и строятся новые, типа TEA Next, лишних каналов не бывает. Билайн сообщает, что подписал с партнерами из Китая и Монголии меморандум о строительстве и коммерческом использовании нового транзитного маршрута между Китаем и Европой, который пройдет по территории России и Монголии.

Первичная пропускная способность канала составит 200 Гбит/с с возможностью оперативного масштабирования емкости под новые потребности.

В рамках соглашения будет построен пограничный переход в месте стыковки сетей. Общая протяженность линии от крупнейших ЦОДов во Франкфурте до узлов связи китайских партнеров проекта в Эрен-Хото превысит 10 тысяч км.

Новый маршрут дополнит уже работающие линии в рамках транзита «Европа – Азия», увеличит пропускную способность, обеспечит дополнительную географическую диверсификацию и устойчивость сервисов. В планах завершить строительство в 4 квартале 2025 года.

Сергей Быков, вице-президент по операторскому бизнесу Билайна:

«Новый транзитный маршрут станет важным звеном в развитии цифровой инфраструктуры между Азией и Европой, обеспечивая надежный и высокоскоростной обмен информацией. Это не просто техническая инициатива, а стратегический шаг, направленный на укрепление глобальных цифровых связей и создание новых возможностей для бизнеса и пользователей. Мы уверены, что этот проект значительно расширит горизонты сотрудничества и откроет новые перспективы для всех участников рынка».

Билайн раскрывает слишком мало деталей проекта для его оценки. Но мы можем немного погадать на кофейной гуще.

Какой будет точная длина магистрали и какая задержка в ней?

«Превысит 10 тысяч км» это меньше, чем у TEA NEXT, еще одной трансевразийской интернет-магистрали с ее 11 700 км? Поскольку путь пролегает через Монголию, можно предположить, что меньше. Это должно положительно сказаться на задержке. У TEA NEXT планируемая задержка на маршруте Москва-Владивосток – до 100 мс, следовательно от канала, который предоставит Билайн, можно ожидать значения, выражающегося двузначным числом менее 100 мс.

Для Билайн это уже не первый такой проект, еще в 2014 году компания построила маршрут, соединяющий Германию и ряд других стран Европы через Россию и Казахстан до Хоргоса общей длиной 9000 км. Каналы были кратны от 1 до 10 Гбит/с. RTD (круговая задержка распространения сигнала) составила 93 мс на маршруте Франкфурт-на-Майне, Германия – Хоргос, Китай.

Кто выступает партнерами проекта на стороне Китая, Монголии, Европы?

В проекте Франкфурт-на-Майне – Хоргос Вымпелком работал в партнерстве с компаниями China Telecom и TNS-Plus, весьма вероятно, что и на этот раз с китайской стороны в проекте участвует China Telecom. Есть, наверняка, и партнер в Монголии, но здесь можно только гадать кто это. Вероятный кандидат - Mongolia Telecom, но это лишь предположение.

Какие инвестиции предусматривает проект?

Об этом ничего не сообщается. Если вспомнить о заявленных ранее инвестициях в TEA-NEXT – это 28.1 млрд рублей. Исходя из заявляемых сроков реализации, речь не идет о сооружении магистрали с нуля, куда более вероятно, что проект будет интегрирован в существующую магистральную сеть Вымпелком, благо Вымпелком развивает ее с поддержкой концепции Alien Wave (Alien Lambda), что позволяет интегрировать в магистраль оборудование различных производителей без замены инфраструктуры. В пользу этой гипотезы говорит также и скромная первичная полоса пропускания в 200 Гбит/с.

Это означает, что для Билайн этот проект до какой-то степени маржинальный, что должно позволить успешно конкурировать с TEA NEXT. Кроме того, это обеспечит для Билайн высокую утилизацию магистральной сети, обеспечит дополнительный поток дохода от аренды емкости международным операторам, а также стимул и возможности для более активного развития магистральных каналов в восточной части России.

Объем инвестиций в проект предположительно составит единицы миллиардов рублей. Источником этих средств могут быть как собственные средства оператора, так и партнерские вложения.

Геополитический аспект

После обрывов кабелей в Красном и в Балтийском море в мире растет спрос на наземную альтернативу транспортным маршрутам. Географическое положение России создает основу для подобных проектов, а уход с российского рынка западных компаний упрощает для российских участников рынка получение соответствующих предложений зарубежных партнеров. Так что возможно мы еще услышим и о других схожих проектах (Восток-Запад) с участием других российских операторов.

