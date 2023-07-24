Операторская аналитика: МТС Travel представила данные о динамике предпочтений российских путешественников за рубеж

MForum.ru

Операторская аналитика: МТС Travel представила данные о динамике предпочтений российских путешественников за рубеж

24.07.2023, MForum.ru

Данные обезличенной статистики сервиса бронирования отелей MTC Travel в 1H2023 показывают, что число поездок за границу в 1H2023 выросло в 1.5 раза год к году. Ожидаемо выросла популярность стран Юго-Восточной и Восточной Азии.

 

 

Самой популярной страной по числу поездок россиян в 1H2023 стала Турция, трафик в эту страну вырос на 2 п.п. с 13% до 15%. В итоге это направление стало самым популярным у жителей России, опередив даже Беларусь на долю которой пришлось 13%. Заметно уступает число выезжавших в Казахстан - 8.5%, далее следуют ОАЭ с 7.5% и Таиланд с 5.4%.

 

 

Доля поездок в страны ближнего зарубежья снизилась до 44% (-5 п.п.), зато значительно выросло число поездок из России в страны дальнего зарубежья. Сказались, прежде всего, азиатские направления, за счет завершения "антиковидных" ограничений, да и рост числа прямых авиарейсов в ряд азиатский стран. Турпоток в Таиланд вырос в 12 раз (!), на втором по динамике роста месте - Индонезия (в 8 раз), на третьем - Малайзия (в 6 раз). Рост трафика в Китай пока что не столь велик - лишь в 2 раза, да и ездят туда больше по бизнесу, но можно предположить, что он еще может вырасти. Турпоток в Грузию в январе-июне 2023 года вырос на 96% год к году.

 

 

Несмотря на сложности с получением виз и логистикой, более 5% общего числа поездок россиян продолжает приходиться на страны Европы, от Италии и Германии до Франции, Финляндии и Испании.

В приведенных цифрах не учитывались короткие выезды (менее 2 дней), а также поездки "в один конец" и длительностью более 31 дня.

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теги: путешествия операторская статистика BigData Big Data туризм паттерны

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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