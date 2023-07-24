Кадры: МТС назначила Леонида Довладбегяна гендиректором "МТС Умный дом"

24.07.2023, MForum.ru

МТС объявляет о назначении гендиректором бизнеса "МТС Умный дом" Леонида Довладбегяна. Перед ним ставится непростая задача обеспечения лидерства Группы МТС в этом сегменте, включая рост и развитие этого направления бизнеса.



Леонид Довладбегян, фото пресс-службы МТС

«Российский рынок технологий умного дома пока еще значимо не развит, но мы уже сейчас видим восходящий пользовательский тренд. Главной задачей своей команды видим развитие платформы умного дома как важной составляющей экосистемы МТС. Основной фокус сделаем на продуктовые сервисы и широкомасштабную дистрибуцию их в различных каналах, в том числе на девайсах. Мы считаем, что умный дом станет частью пользовательского ландшафта уже в ближайшие годы», - формирует перспективу своей работы в команде МТС Леонид Довладбегян.

Ранее Леонид был председателем правления OBI Россия, руководил онлайн-гипермаркетом Vprok.ru Перекресток (X5 Group), возглавлял магазин 220 Вольт, работал в руководстве компании "Никамед", платформы Мастерград.

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