Пресс-релизы: Основные тренды новогодних праздников: путешествия с мобильным интернетом, «Битва экстрасенсов» и «Служебный роман»

16.01.2018, MForum.ru

Самым популярным зарубежным направлением у абонентов «Билайн» стала Белоруссия, потребление мобильного интернета в международном роуминге выросло в два с половиной раза по сравнению прошлым годом, а по телевизору абоненты чаще всего смотрели «Первый» канал, «Битву экстрасенсов» и «Служебный роман»

16 января 2018 года, Москва. ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») проанализировал активность россиян в предпраздничный период и Новый год: абоненты «Билайн» стали чаще ездить за границу и больше путешествовать по России. Количество абонентов в международном роуминге с 15 декабря по 8 января по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 4%, а в поездках по России – на 2%, следует из данных внутренней аналитики.

В зарубежных новогодних поездках с 15 декабря по 8 января потребление интернет-трафика в международном роуминге выросло в два с половиной раза по сравнению с прошлым новогодним периодом. При этом голосовой трафик в международном роуминге сократился на 10%, а в расчете на абонента – на 11%. Количество отправленных смс также снизилось в целом на 33%, в расчете на абонента – на 34%.

Рост потребления дата-трафика в международном роуминге объясняется не только выходом качественного и доступного мобильного интернета на первое место среди услуг связи для абонентов, но во многом обусловлен доступными ценами для абонентов «Билайн». В популярных у российских туристов странах стоимость мобильного интернета составляет всего 200 рублей за 40 Мб (далее 5 рублей за 1Мб), в более 100 странах мира доступна опция «Безлимитный интернет в роуминге» за 350 рублей в сутки. *

Голосовой трафик абонентов, путешествующих по России с 15 декабря по 8 января, по сравнению с аналогичным периодом год назад сократился в целом на 1%, а в расчете на абонента – на 3%. При этом количество смс выросло на 14%, в расчете на абонента – на 11%.

Количество гостевых роумеров с 15 декабря по 8 января по сравнению с новогодним периодом прошлого года практически не изменилось, но общий объем потребленного ими трафика мобильного интернета вырос на 81%. При этом гости стали реже пользоваться голосовыми услугами и смс-сообщениями – объем голосового трафика снизился на 16%, а количество отправленных смс – на 31%.

География новогодних путешествий

В список самых популярных направлений международных поездок с 15 декабря по 8 января вошли (в порядке убывания): Белоруссия, Украина, Германия, Казахстан, Таиланд, Италия, Польша, Грузия, Финляндия и Франция. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в топ-10 направлений по популярности у абонентов «Билайн» попала Грузия, а покинула – Австрия.

Среди российских городов и регионов чаще всего абоненты «Билайн» посещали в указанный период Москву, Владимир, Тулу, Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодарский край, Рязань, Ставропольский край, Тверь и Санкт-Петербург. В тот же период прошлого года наиболее популярными городами для новогодних поездок были Москва, Владимир, Тула, Краснодарский край, Рязань, Ростов-на-Дону, Воронеж, Ставропольский край, Тверь и Калуга.

За границу традиционно чаще всего путешествовали жители Москвы и Санкт-Петербурга. В топ-10 по количеству путешественников за рубеж также вошли Калининград, Приморский край, Смоленск, Ростов-на-Дону, Краснодарский край, Казань, Барнаул и Екатеринбург.

Чаще всего совершали поездки внутри страны жители Москвы и Санкт-Петербурга, а также Ставропольского края, Казани, Нижнего Новгорода, Уфы, Волгограда, Саратова, Ростова-на-Дону и Краснодарского края.

Московские абоненты для зарубежных поездок с 15 декабря по 8 января предпочитали Белоруссию, Германию, Украину, Италию, Францию, Таиланд, Австрию, Чехию, ОАЭ и Турцию. Внутри страны москвичи чаще всего путешествовали во Владимир, Тулу, Калугу, Тверь, Рязань, Липецк, Воронеж, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Ярославль.

Больше всего гостей из ближнего зарубежья приехали в Россию в новогодний период из Казахстана, Белоруссии, Эстонии, Азербайджана, Литвы, Узбекистана, Латвии, Узбекистана, Армении и Грузии. В топ-10 стран дальнего зарубежья по количеству гостей в России вошли: Канада, Великобритания, Германия, Китай, Франция, Израиль, Польша, Дания, Швеция и Турция. Зарубежные гости чаще всего посещали Москву, Санкт-Петербург, Смоленск, Брянск, Калугу, Оренбург, Белгород, Омск, Челябинск и Самару.

ТВ и кино

Традиционно многие абоненты, отмечавшие новогодние праздники дома, проводили время за просмотром любимых кинолент и передач. Среди абонентов «Билайн» ТВ больше всего время у телевизора провели жители Москвы, Краснодара, Саратова, Волгограда, Красноярска, Калуги, Ульяновска, Санкт-Петербурга, Воронежа и Ростов-на-Дону. Самыми популярными каналами в новогодний период стали «Первый», «Россия 1», «СТС», «ТНТ», «НТВ», «Рен ТВ», «Карусель», «Домашний», «5 канал» и «Дом кино».

Среди развлекательных передач лидировали «Битва экстрасенсов», «Кто хочет стать миллионером?», новогодний выпуск «Лучше всех!», «Comedy Club», «Новогодний Голубой огонёк-2018», «Аффтар жжот», музыкальный марафон «Легенды Ретро FM», «Орел и решка. Рай и ад-2», Шоу "Уральских пельменей".

В новогодние дни самыми популярными фильмами среди абонентов «Билайн» ТВ были «Служебный роман», «Последний богатырь», «Иван Васильевич меняет профессию», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Бриллиантовая рука», «Титаник», «Аватар», «Джентельмены удачи», «Гарри Поттер и Кубок огня».

Непосредственно 31 декабря -1 января абоненты «Билайн» ТВ активнее всего смотрели «Первый», «Россия 1», «ТНТ», «СТС», «НТВ», «Рен ТВ», «5 канал», «Карусель», «Домашний» и «ТВ ЦЕНТР». Среди шоу лидировали «Лучше всех!", «Новогодняя ночь на Первом», музыкальный марафон «Легенды Ретро FM», «Главный новогодний концерт», Comedy Club, «Новогодний Голубой огонек-2018», «Клуб Веселых и Находчивых". Высшая лига. Финал», «Битва экстрасенсов», «Супердискотека 90-х Радио Рекорд», «Новогодний парад звезд». А из фильмов абоненты больше всего смотрели «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», «Иван Васильевич меняет профессию», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Последний богатырь», «Бриллиантовая рука», «Джентльмены удачи», «Притяжение», «Ирония судьбы. Продолжение», а также «Операция «Ы» и другие приключения Шурика».

В видеопрокате «Билайн» ТВ абоненты в новогодние дни чаще всего заказывали такие фильмы, как «Kingsman золотое кольцо», «Бегущий по лезвию 2049», «Мифы», «Фиксики: Большой секрет», «Между нами горы», «Матильда», «Афера под прикрытием», «Один дома», «Телохранитель киллера», «Джунгли».

В приложении VEON можно смотреть киноленты в HD-качестве совершенно бесплатно в канале «Фильмы от Билайн», и многие пользователи в новогодние дни воспользовались этой возможностью. На платформе VEON самыми популярными в новогодний период у зрителей были мини-сериал «Дедкоины», киноленты «Елки 5», «Завтрак у папы», «Страна Чудес», «Притяжение», «Джентльмены удачи», «Тарас Бульба», «День выборов», «5 невест» и «Хороший мальчик».

(*) Более подробная информация о линейке услуг в роуминге доступна на сайте beeline.ru.

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