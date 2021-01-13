Развитие сетей: Билайн и новогодняя статистика

13.01.2021, MForum.ru

В среднем ежедневно с 1 по 10 января 2021 клиенты использовали на 56% больше интернет-трафика, чем в 2020 году. Это чуть больше, чем средний годовой прирост трафика, что иллюстрирует улучшение качества сети компании, которая за последние 3 года более, чем удвоила количество базовых станций 4G.

На Москву пришлось 17% общего российского интернет-трафика клиентов компании 31 декабря и 1 января 2021 года. Понятно, что в Новый год все "понаехавшие" стремятся пообщаться со своими родными и близкими, остающимися на родине - отсюда и такая гигантская доля московского трафика. Конечно, это не единственная составляющая, у многих москвичей в силу гигантского размера мегаполиса, интернет это основная возможность пообщаться с родными и знакомыми в Новый год. Размеры города влияют также на то, сколько времени москвичи проводят в транспорте, и, заодно, в мобильном интернете. Не будем сбрасывать со счетов и переход с телесмотрения низкопробного линейного ТВ на смотрение интернет-ресурсов среди которых проще найти более интересный видеоконтент. Совокупность всех этих причин и привела к такой высокой доле московского трафика в общероссийском.

В 4 раза вырос трафик LTE в московском метро по отношению к НГ2019/2020. Конечно, это говорит не столько о росте востребованности интернет-трафика в метро, этот процесс имеет место, но он дал бы лишь обычные 30-40% прироста. Рекордный прирост трафика LTE в сети Билайн в московской подземке, объясняется безусловно, прежде всего, рекордной стройкой: модификацией и расширением сети LTE Билайн в метро. В первую очередь это стало возможным благодаря рекордным темпам строительства сети Билайн в метро – на сегодняшний день компания обеспечила стабильный сигнал на всех станций и 90% тоннелей между ними, а в марте 2021 года в планах обеспечить 100% покрытие на всей территории метрополитена. Так что весь этот рост трафика, это, прежде всего, реализация отложенного спроса клиентами компании. Оператор записал себе "плюсик в карму" от абонентов-москвичей, пользующихся метро, а это миллионы людей.

Перебоев в работе сети Билайн в Новый год и во-время последующих праздников не наблюдалось, что говорит о том, что пока что ресурсы сети еще позволяют справляться с запросами абонентов. Следует понимать, что вечно так не будет, т.к. спрос на передачу данных растет, а государство не спешит выделять операторам новые частоты и максимально затрудняет переход российских операторов к технологии 5G. Если ситуация не изменится в самом ближайшем будущем, все российские операторы и их абоненты неизбежно столкнутся либо с заметным повышением тарифов, либо с деградацией качества услуг мобильного интернета.

Еще несколько цифр новогодней статистики:

Более 80% мобильного трафика клиенты Билайн скачали в сетях 4G. На новогодних праздниках лидерами по доле 4G-трафика стали Москва и Санкт-Петербург, где через сеть 4G прошло около 90% всего трафика.

В Санкт-Петербурге в новогоднюю ночь активность горожан по сравнению с прошлым годом сместилась из центра в спальные районы и Ленинградскую область. В Ленинградской области объем интернет-трафика вырос на 74 % по сравнению с тем же периодом в прошлом году. Здесь также выполняется программа оператора по существенному развитию и модернизации сети.

В первый час нового года клиенты Билайн в России чаще отправляли SMS – их количество выросло в 2 раза по сравнению с пиковыми часами нагрузки в обычный рабочий день. Удивительно, но кто-то еще пользуется этим каналом для общения. Не знаю, какой опыт у вас, но меня никто не поздравил с Новым Годом по SMS (кроме рекламных роботов), абсолютное большинство поздравлений пришло по Telegram, WhatsApp и Facebook Messenger. По телефону клиенты Билайн предпочли поздравлять друзей и близких до нового года – голосовой трафик 31 декабря вырос на 4%.

На новый год москвичи чаще смотрели онлайн-фильмы, в том числе в метро.

Больше всего трафика использовали московские клиенты Билайн. 31 декабря и 1 января в Москве было скачано 17% от общего объема интернет-трафика, использованного клиентами в России. Наибольший прирост трафика в Москве пришелся на навигационные сервисы и онлайн-кинотеатры (+39% и +31% соответственно). На третьем месте находятся мессенджеры – доля трафика в этой категории выросла на 27%.

Выросло количество путешественников по стране. Пандемия продолжает оказывать влияние на туристические предпочтения россиян. Большинство клиентов в новогодние праздники предпочли остаться дома, разумное решение. Количество клиентов, путешествующих на новогодних каникулах за границу, сократилось на 68%, а количество путешественников по России выросло на 5%, не все верят в серьезность пандемии, что способствует распространению инфекции, включая различные штаммы ковида-2019.

Среди самых популярных направлений поездок внутри страны стали Москва, Ростов-на-Дону, Краснодар и Сочи, Санкт-Петербург, Ставрополь. При этом жители Санкт-Петербурга и Новосибирска по сравнению с прошлым годом стали чаще отправляться в путешествия за пределы своих регионов.

Несмотря на ограниченное количество открытых международных направлений из-за пандемии, некоторые россияне все же отправились за границу. Странами-лидерами по количеству посетивших клиентов стали (в порядке убывания): Беларусь, Турция, Украина, Грузия, Казахстан.

Успешная работа мобильной связи в новогодние праздники стала результатом развития сети по всей стране и эффективной подготовки к работе в условиях повышенной нагрузки. Перед Новым годом для увеличения пропускной способности традиционно были расширены все ключевые элементы сети связи, и во время праздников организованы дополнительные круглосуточные дежурства технических специалистов. Это из года в год делают все операторы.

В целом стоит отметить готовность сети ВымпелКом к новогодним нагрузкам, во всяком случае ни о каких авариях, локальных сбоях, которые бы затронули какой-то город, область или республику, или даже о значительных перегрузках, которые мешали бы пользоваться мобильными услугами Билайн, я не слышал.

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