Новогодняя статистика: Операторы большой тройки и Новый Год в цифрах

09.01.2018, MForum.ru

Голос

МегаФон сообщает, что в "первую ночь 2018 года" суммарная продолжительность разговоров в сети сократилась по сравнению с результатами прошлого года на 6%, всего наговорили 490 млн минут.

Голосовая связь ВымпелКом за первый час НГ выросла лишь на 6.8% относительно обычного дня, очевидно, что как канал для поздравлений классическая телефония, пусть даже мобильная, уже практически не используется. Голос продолжает уходить в мессенджеры и соцсети. Тем не менее, только за первый час НГ клиенты Билайн в Москве, Ставрополе, С.Петербурге, Краснодаре и Барнауле наговорили 396 тыс. часов, по России - 1135 часов. И все же это уменьшение год к году - 800 млн вызовов за период с 31 декабря по 1 января.

Если верить МТС, то в компании не зафиксировали падения голосового трафика в НГ-ночь в Московской области. Удивительный факт, если вдуматься. Да и в Москве сокращение голосового трафика всего на 4%. Абоненты МТС столь консервативны, что все еще звонят друг другу с поздравлениями голосом? Общий объем вызовов в московской сети МТС за новогодние каникулы с 31 декабря по 8 января - 407 млн.

Передача данных

В среднем 1 абонент МегаФон за новогоднюю ночь скачал в 1.5 раза больше трафика, чем в обычную. Всего - 4 ПБ, что на 50% больше, чем годом ранее.

ВымпелКом оценил среднесуточный трафик в праздничные дни в 4 500 000 ГБ, прирост на 45% год к году. LTE немало добавляет к трафику, например, в Москве через сети LTE ВымпелКом прошло 64% от общего трафика московских сетей 2G/3G/LTE.

МТС претендует на лидерство по росту трафика к прошлому году с показателем 2.3 раза. Только в Московском регионе и только за час нового года его объем почти достиг 45 тыс. ГБ. Не вызывает удивления, что трафик мессенджеров вырос более всего - в 3.5 раза по отношению к НГ-ночи 2016/2017. У МТС объемы передачи данных в Московской сети за все новогодние каникулы с 31 декабря 2017 года по 8 января 2018 года - более 9 ПБ трафика мобильного интернета.

По данным МегаФона абоненты чаще всего звонили по Viber, но переписывался по WhatsApp. Отдельно отмечается, что в Москве "на локаторы" оператора попал Telegram.

Топ зарубежных стран в НГ праздники для абонентов МегаФон выглядит так: Италия, Финляндия, Франция, Таиланд, ОАЭ, Испания, Белоруссия, Австрия, Германия. А где же Беларусь? 1 января 2018 года доля мессенджеров в общем объёме потреблённого за границей интернет-трафика выросла на 70% по сравнению с 1 января 2017 года.

SMS

SMS еще держится. Абоненты Билайн 31 декабря 2017 года отправили 91.5 млн SMS (на 26.4 млн сообщений меньше, чем годом ранее). И это при том, что новогодний SMS-трафик оказался вдвое больше трафика буднего дня.

У МТС результаты Московского региона за период с 21 декабря по 8 января 2018 - 54 млн SMS.

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