Новогодняя статистика: Операторы большой тройки и Новый Год в цифрах

MForum.ru

Новогодняя статистика: Операторы большой тройки и Новый Год в цифрах

09.01.2018, MForum.ru

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Голос

МегаФон сообщает, что в "первую ночь 2018 года" суммарная продолжительность разговоров в сети сократилась по сравнению с результатами прошлого года на 6%, всего наговорили 490 млн минут.

Голосовая связь ВымпелКом за первый час НГ выросла лишь на 6.8% относительно обычного дня, очевидно, что как канал для поздравлений классическая телефония, пусть даже мобильная, уже практически не используется. Голос продолжает уходить в мессенджеры и соцсети. Тем не менее, только за первый час НГ клиенты Билайн в Москве, Ставрополе, С.Петербурге, Краснодаре и Барнауле наговорили 396 тыс. часов, по России - 1135 часов. И все же это уменьшение год к году - 800 млн вызовов за период с 31 декабря по 1 января.

Если верить МТС, то в компании не зафиксировали падения голосового трафика в НГ-ночь в Московской области. Удивительный факт, если вдуматься. Да и в Москве сокращение голосового трафика всего на 4%. Абоненты МТС столь консервативны, что все еще звонят друг другу с поздравлениями голосом? Общий объем вызовов в московской сети МТС за новогодние каникулы с 31 декабря по 8 января - 407 млн.

Новогодняя статистика ВымпелКом

Передача данных

В среднем 1 абонент МегаФон за новогоднюю ночь скачал в 1.5 раза больше трафика, чем в обычную. Всего - 4 ПБ, что на 50% больше, чем годом ранее.

ВымпелКом оценил среднесуточный трафик в праздничные дни в 4 500 000 ГБ, прирост на 45% год к году. LTE немало добавляет к трафику, например, в Москве через сети LTE ВымпелКом прошло 64% от общего трафика московских сетей 2G/3G/LTE.

МТС претендует на лидерство по росту трафика к прошлому году с показателем 2.3 раза. Только в Московском регионе и только за час нового года его объем почти достиг 45 тыс. ГБ. Не вызывает удивления, что трафик мессенджеров вырос более всего - в 3.5 раза по отношению к НГ-ночи 2016/2017. У МТС объемы передачи данных в Московской сети за все новогодние каникулы с 31 декабря 2017 года по 8 января 2018 года - более 9 ПБ трафика мобильного интернета.

По данным МегаФона абоненты чаще всего звонили по Viber, но переписывался по WhatsApp. Отдельно отмечается, что в Москве "на локаторы" оператора попал Telegram.

Топ зарубежных стран в НГ праздники для абонентов МегаФон выглядит так: Италия, Финляндия, Франция, Таиланд, ОАЭ, Испания, Белоруссия, Австрия, Германия. А где же Беларусь? 1 января 2018 года доля мессенджеров в общем объёме потреблённого за границей интернет-трафика выросла на 70% по сравнению с 1 января 2017 года.

SMS

SMS еще держится. Абоненты Билайн 31 декабря 2017 года отправили 91.5 млн SMS (на 26.4 млн сообщений меньше, чем годом ранее). И это при том, что новогодний SMS-трафик оказался вдвое больше трафика буднего дня.

У МТС результаты Московского региона за период с 21 декабря по 8 января 2018 - 54 млн SMS.

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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09.01.2018 21:01 * От: ABloud

[Пресс-релизы]: Новогодние поздравления москвичей: гифки в мессенджерах, стримы в соцсетях, звонки и «винтажные» SMS

10 января 2018 г. Москва, РФ – ПАО «МТС» (NYSE: MBT), ведущий телекоммуникационный оператор в России, представляет аналитические данные о росте активности абонентов во время новогодних каникул.

Сеть МТС в Москве успешно справилась с нагрузками в новогоднюю ночь. Объем мобильного интернет-трафика вырос по сравнению с прошлым годом в 2,3 раза и всего за час нового года достиг в Московском регионе 45 тысяч гигабайт. Это сравнимо с объемом видеофайла в суперсовременном формате 4К, который начнется в январе текущего года, а закончится – в ноябре.

Наибольший рост трафика – в 3,5 раза по сравнению с новогодней ночью прошлого года – показали мессенджеры, при помощи которых абоненты стали значительно больше отправлять и получать «тяжелых файлов» – анимированных картинок, видео и аудиофайлов.

Этим, а также ростом популярности «прямых эфиров» в социальных сетях, объясняется пятикратное увеличение объемов исходящего трафика по сравнению с празднованием прошлого года. Объем голосовых услуг в новогоднюю ночь в столице сократился примерно на 4%, в Московском области – остался на уровне прошлого года. Количество отправленных SMS-поздравлений сократилось на 16%, однако данный канал остается крайне востребованным для большого количества абонентов.

Наиболее активными локациями с точки зрения использования мобильного интернета и голосовых вызовов в новогоднюю ночь в Москве традиционно стали Красная Площадь и Тверская улица, а также Парк Победы и ВДНХ. В Московской области самыми общительными стали жители Химок, Мытищ и Люберец.

«Безупречная работа московской инфраструктуры связи в условиях резкого роста нагрузок – показатель качества планирования строительства новых станций и настройки сети, – отметил технический директор МТС в Московском регионе Владислав Медведев. – Новогодние поздравления в 2018 году отправляют всеми возможными цифровыми способами – от «винтажных» SMS и сообщений в мессенджерах до видеозвонков в высоком качестве и «прямых эфиров» в соцсетях, и мы рады, что любой способ гарантированно донесет сообщение нашего абонента до адресата».

Всего в новогодние каникулы с 31 декабря 2017 года по 8 января 2018 года абоненты МТС использовали более 9 петабайт мобильного интернета, совершили 407 миллионов звонков и отправили 54 миллиона SMS.

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09.01.2018 21:05 От: ABloud

[Пресс-релизы]: Новогодний интернет-трафик в сети «Билайн» вырос в 1,5 раза

09 января 2018 года. ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») подвел итоги работы сети на новогодних праздниках. Во время встречи Нового года выросло использование мобильного интернета и возросло количество звонков. Сеть уверенно отработала в условиях повышенной нагрузки, и клиенты воспользовались возможностью поздравить своих родных и близких.

На новогодних праздниках традиционно увеличился объем интернет-трафика, в том числе для поздравления в мессенджерах. Среднесуточный трафик передачи данных в праздничные дни составил свыше 4 500 000 Гбайт. Это на 45% больше аналогичного показателя прошлого года.

Все больше новогоднего трафика стало проходить через сеть LTE. Лидером по доле 4G-трафика стали Москва и Магадан, где через сеть скоростного мобильного интернета прошло соответственно по 64% и 62% от общего трафика.

Голосовой трафик в первый час нового года вырос на 6,8% по сравнению с обычным днем. Больше всего голосовой связью пользовались в Москве, Ставрополе, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Барнауле. В первый час нового года клиенты в этих 5 филиалах общались по телефону около 396 тысяч часов, а по всей России 1 135 тысяч часов.

Однако в целом использование голосовой связи для поздравлений уменьшается. Абоненты «Билайн» с 31 декабря 2017 года по 1 января 2018 года совершили более 800 миллионов вызовов, что немного меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

Также уменьшается количество отправленных SMS, которые все больше заменяют мессенджеры. 31 декабря 2017 года было отправлено 91,5 миллиона SMS-сообщений, что на 26,4 миллиона меньше, чем годом ранее. По сравнению с обычным днем количество исходящих SMS выросло более чем в 2 раза.

В Московском регионе клиенты «Билайн» в первый час 2018 года отправили 6 миллионов SMS. Количество отправленных SMS выросло в 4,7 раза по сравнению с обычным днем.

Уверенная работа сети в новогодние праздники стала результатом эффективной работы сотрудников технической дирекции. Еще осенью стартовала подготовка сети к работе в условиях повышенной нагрузки. Перед новым годом была увеличена емкость базовых станций, введены в эфир дополнительные базовые станции, также была проведена оптимизация конфигурации SMS-центров для увеличения пропускной способности. Традиционно в дни новогодних праздников круглосуточно работали оперативные бригады технических специалистов.

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09.01.2018 21:06 От: ABloud

[Пресс-релизы]: «Игра престолов» вместо «Иронии судьбы», открытка в мессенджеры взамен «Алло, алло»: как абоненты «МегаФона» провели новогодние каникулы

В первую ночь 2018 года суммарная продолжительность разговоров в сети «МегаФона» сократилась по сравнению с новогодней ночью 2017 года на 6%. Обычным звонкам абонент предпочёл общение через мессенджеры и социальные сети.

В среднем один абонент новогодней ночью накачал в 1,5 раза больше трафика, чем в обычную ночь. Всего абоненты накачали 4 Пбайт, что на 50% больше, чем в прошлом году.

Тренд активного использования мессенджеров, как и в прошлом году, сохраняется: при помощи них не только отсылают сообщения, но и звонят. Абонент в среднем «звонил» через Viber, но активно «чатился» в WhatsApp, а в Москве распробовали Telegram. По обычной связи он совершил 2-3 звонка и отправил более трёх sms. Всего в первую ночь 2018-го года все абоненты «МегаФона» проговорили более 490 млн минут, что на 6% меньше по отношению к прошлогодней ночи.

Если в новогоднюю ночь в сети предпочитали слушать музыку онлайн, то в праздничные дни смотрели больше видео по вечерам. В сервисе «МегаФон.ТВ» лидерами по просмотрам стали сериалы-хиты 2017-го года «Игра престолов» и «Молодёжка», отечественные фильмы «Последний богатырь» и «Притяжение», а также новогодние фильмы «Ёлки» и «Один дома».

Популярными сервисами стали: доставка еды, заказ такси и афишные сайты. Самыми популярными местами для новогодних гуляний абонентов «МегаФона» стали Красная и Пушкинская площади. Некоторые абоненты предпочли отправиться за границу. Лидерами стран по объёму передачи данных стали: Италия, Финляндия, Франция, Таиланд, ОАЭ, Испания, Белоруссия, Австрия, Германия. В ТОПе стран по мобильному интернету в роуминге в этом году появилась Швейцария, что связано с идеальными погодными условиями для горнолыжного отдыха, а также с привлекательными условиями предоставления услуг.

С декабря «МегаФон» предоставил возможность общаться безлимитно в мессенджерах в международном роуминге для абонентов тарифной линейки «Включайся!». Особой популярностью пользовались WhatsApp и Telegram. Мессенджеры в роуминге удобны тем, что за 99 рублей в сутки абонент не только может писать и отправлять сообщения и файлы, но и совершать звонки. Благодаря этой услуге 1 января 2018 года доля мессенджеров в общем объёме потреблённого за границей интернет-трафика выросла на 70% по сравнению с 1 января 2017 года.

Пока россияне отдыхали за границей, к нам приезжали абоненты из других стран. К примеру, с 26 декабря 2017 по 4 января 2018-го в сети «МегаФона» зарегистрировались 266 000 человек, что на 19,7% больше, чем в эти дни год назад.

«Мы успешно справились с пиком нагрузки в новогоднюю ночь и успешно подготовили сеть к январским каникулам. Все показатели качества сервисов были на стабильно высоком уровне, что позволило нашим абонентам поздравить своих родных и близких с праздниками и ярко провести новогодние каникулы», — прокомментировал Артём Могилин, директор по качеству сервисов инфраструктуры компании «МегаФон».

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