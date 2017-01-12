Новогодняя статистика: Интернет-трафик в зарубежном роуминге вырос в 8 раз!

12.01.2017, MForum.ru

В интернете принято высказываться на тему, что для пользования интернетом за границей все давно пользуются только местными SIM-картами, что так дешевле и нет риска "попасть" на большие расходы. Иной раз кажется, что по-другому никто и не делает, но это не так.

Tele2 сообщает, что за период с 31 декабря 2016 года по 8 января 2017 года, интернет-трафик за границей вырос в 8 раз (!) год к году. Вырос и голосовой трафик - на 12%. Рост связан, конечно, не только с активностью абонентов Tele2 в зарубежных поездках, а с тем, что росла абонбаза компании, что привело к росту на 16% числа абонентов, которые провели зимние праздники за границей.

Абоненты Tele2 во время каникул посетили 157 стран мира. Топ 10 стран открывает Беларусь. Также в список входят: Украина, Финляндия, Казахстан, Польша, Эстония, Таиланд, Армения, Молдова, Германия.

Среди экзотических стран - Буркина-Фасо, Зимбабве, Замбия и Парагвай.

В новогодние праздники выросла продолжительность звонков абонентов Tele2, которые были в поездках по России, - на 16% год к году. Выросло количество SMS, отправленных из разных регионов страны - на 14% год к году.

Услуга мобильного интернета в национальном роуминге оставались более востребованной, нежели звонки и сообщения. В праздничные дни интернет-трафик вырос в 3 раза относительно показателей прошлого года. Самыми активными пользователями мобильного интернета при поездках по России стали жители Москвы и С.Петербурга и, почему-то, Владимира.

Оператор отмечает активное использование недавно запущенного приложения Wi-Fi-звонки абонентами, которые находились в национальном и международном роуминге. В среднем через приложение в день проходило 15.5 тысяч вызовов. А число установок приложения в дни каникул выросло почти на 20%.

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