Развитие сетей: МТС о развитии сети в Рязанской области - М5 Урал, Шацк-Касимов

07.06.2023, MForum.ru

МТС сообщает об увеличении скоростей доступа к мобильному интернету на участках трасс М5 Урал в районе Шацка, включая строящуюся развязку на обходе Шацка и на трассе Р124 Шацк-Касимов, что проходит через Сасово. Для этого было развернуто новое телеком-оборудование. По данным оператора, скорость мобильного интернета выросла на 30%.

«Понимая выросшую востребованность трассы М5 «Урал» в части грузо- и пассажироперевозок, когда увеличивается число маршрутов внутреннего туризма, а также трафик в Казахстан и Китай, мы установили дополнительное телеком-оборудование сразу в двух важных локациях. Это обеспечит хорошей связью автомобилистов на уже загруженном участке, автодорожников на обходе Шацка, а также создаст запас ёмкости для перенаправленного грузопотока при запуске трассы в эксплуатацию. Высокие скорости мобильного интернета позволят подключать датчики мониторинга грузопотоков, а также систему безопасности в пути», - рассказал директор филиала МТС в Рязани Александр Ляк.

В Сасово новое оборудование МТС появилось в центре города. Связью обеспечена железнодорожная станция и автовокзалы. Ранее МТС обеспечила скоростным интернетом пригородные села Шацка Черная и Казачья Слобода, где расположены складские базы логистических компаний, точки общепита, автосервиса, придорожные гостиницы.

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теги: развитие сетей МТС Рязанская область

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