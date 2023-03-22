Развитие сетей: МТС развивает сеть в Рязанской области - Кадом

22.03.2023, MForum.ru

МТС улучшила мобильный интернет в поселке Кадом рязанской области, где проживает более 5 тысяч человек. По данным оператора, модернизация позволила поднять скорости мобильного интернета на 30% в районах с многоквартирными жилыми домами, частным сектором, в торговых центрах и так далее, а также на автодорогах поселкового и районного значения. Расширилась территория поддержки VoLTE.

«Кадом был основан в 1209 году, и здесь немало исторических зданий с очень толстыми кирпичными и каменными стенами. Кроме того, Кадом имеет холмистый рельеф, что требовало порой почти точечного расчета для разворота передающего оборудования. Теперь благодаря запуску дополнительного телеком-оборудования нам удалось ликвидировать «белые пятна» — повысить скорость в районах, отдаленных от базовых станций, а также локациях с особенно сложным рельефом. Мы анализируем загрузку базовых станций, в том числе с помощью технологий сбора больших обезличенных данных и искусственного интеллекта, прогнозируем нагрузку на сеть и улучшаем качество связи в ключевых локациях потребления трафика. Все эти меры делают более комфортным использование современных цифровых сервисов, что является главным приоритетом для экосистемы МТС, особенно это важно в туристических локациях», - рассказал директор МТС в Рязани Александр Ляк.

пресс-релиз МТС

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теги: развитие сетей Рязанская область

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