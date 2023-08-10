Развитие сетей: МТС модернизировала сеть в туристическом центре Рязани

MForum.ru
10.08.2023,
МТС сообщает, что модернизировала сеть в Рязани, в районе Почтовой улицы и туристического центра города. Доступные абонентам скорости достигают 100 Мбит/с.
«По оценкам Big Data МТС туристический трафик на рязанском «Арбате» в 2 раза выше, чем по сравнению с остальными локациями города. Здесь встречаются, чтобы провести вечера и выходные, назначают свидания, а деловые люди – решить рабочие вопросы в свободной обстановке. Наша система мониторинга в автоматическом режиме рекомендует усиливать сеть и расширяем ее емкость там, где это востребовано. Для того, чтобы наши абоненты в центре Рязани могли с комфортом пользоваться привычными сервисами экосистемы МТС даже в моменты пиковых нагрузок, мы расширяем покрытие и создаем запас прочности нашей сети», - рассказал директор филиала МТС в Рязанской области Александр Ляк.
Недавно сообщалось, что МТС улучшила связь также в районе Рязанского кремля.
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теги: МТС развитие сетей Рязанская область
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