Развитие сетей: МТС в Рязани - улучшено покрытие в Московском микрорайоне

11.04.2024, MForum.ru

МТС сообщает о модернизации сети 4G/LTE в Московском микрорайоне Рязани. Здесь установили дополнительное телеком-оборудования, что позволило нарастить скорости мобильного интернета на 30%.

Новое телеком оборудование появилось на улице Зафабричной, что улучшило ситуацию с покрытием 4G/LTE в микрорайоне Московский, где проживает более 20 тысяч человек. Снизилась нагрузка на сеть в районе Центрального автовокзала Рязани на Московском шоссе, где ежедневно бывает свыше 7000 пассажиров.

Теперь в здании автовокзала скорость мобильного интернета по данным МТС достигает 50 Мбит/c.

«В первые десять дней апреля в 1,5 раза увеличился интернет-трафик в районе Центрального автовокзала, что говорит о росте дачных поездок с приходом теплой погоды. В длинные майские выходные мы ожидаем кратного роста пассажиропотока, в регион в это время традиционно приезжают студенты, дачники из других регионов, а также туристы. А с 15 мая, когда запустятся ежедневные рейсы «Рязань-Домодедово», пассажиров станет значительно больше. Проведенная модернизация создала запас емкости, чтобы все цифровые сервисы и голосовая связь были доступны путешественникам», - рассказал директор филиала МТС в Рязанской области Александр Ляк.

Дополнительное телеком-оборудование МТС также позволило разогнать мобильный интернет в спальных кварталах Московского микрорайона, в зону улучшенного покрытия попали Рязанский государственный агротехнологический университет, школы, детские сады, Комсомольский парк, спортивные объекты и дома частного сектора.

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теги: развитие сетей Рязанская область МТС

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