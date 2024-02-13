Развитие сетей: МТС в Рязани - скорость в микрорайоне Олимпийский городок подняли до 100 Мбит/c

13.02.2024, MForum.ru

МТС сообщает о запуске сегмента сети LTE в зоне нового строительства в микрорайоне Олимпийский городок Рязани. По данным оператора, доступные абонентам скорости выросли до 100 Мбит/с.

Улучшено покрытие в районе нового строительства ЖК Северный в микрорайоне, который занимает площадь 50 га, включая побережье двух озер. Жилой комплекс расположен поблизости от ледового дворца, рядом центром большого тенниса. Пока что возведено несколько многоквартирных домов до 26 этаже, стройка продолжается.

Новое оборудование МТС разгрузило имеющуюся сеть, создало запас емкости для жителей домов, которые будут сданы в 2024-2025 году.

Связью на этой территории также пользуются школы, вузы, Городская клиническая больница скорой медицинской помощи, поликлиники, часть Центрального парка культуры и отдыха, стадион ЦСКА и торговые центры, в общей сложности в районе проживает более 120 тысяч человек. Дополнительное телеком-оборудование обеспечит связью LTE большой район СНТ, в числе которых «Металлург», «Радист», «Родничок», «Труд», СНТ имени Мичурина и «Строитель». В них проживает более 700 человек.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: развитие сетей МТС Рязанская область

--