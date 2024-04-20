Развитие сетей: МТС в Рязанской области - сеть LTE получила ускорение в Рязанском, Старожиловском, Скопинском и Касимовских районах

MForum.ru
20.04.2024,
Средние скорости передачи данных в дачных локациях в этих районах, по данным МТС выросли более чем на 30%.
В частности, расширение получила сеть 4G/LTE МТС в Старожилово, где проживает почти 5000 человек. Кроме того, выросли скорости передачи данных в сети МТС в поселках Поляны и Агро-Пустынь Рязанского района, деревне Катино Скопинского и Кочемары Касимовского района. В общей сложности в этих населенных пунктах живет еще более 8000 человек.
«Рязанская области привлекательна не только для самих рязанцев: благодаря близости к Москве и Московской области, дачи здесь покупают и снимают москвичи. Скоростной интернет и качественная голосовая связь делают эти населенные пункты еще привлекательнее. При необходимости между садово-огородными работами занятые люди могут участвовать в вебинарах и работать из дома, использовать сервисы видеосвязи, проходить обучающие программы и всегда быть на связи с близкими», — рассказал директор МТС в Рязанской области Александр Ляк.
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теги: развитие сетей МТС Рязанская область
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