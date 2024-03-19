Развитие сетей: МегаФон в Рязанской области - модернизация сетей прошла в Сасовском районе

19.03.2024, MForum.ru

МегаФон сообщает о запуске на сети в Сасово и одноименном районе Рязанской области дополнительного слоя в диапазоне ниже 1 ГГц. Построено также несколько базовых станций, которые начали обслуживать наиболее загруженные локации, разгрузив своих "соседей". Компания заявляет, что доступные абонентам скорости доступа выросли на 30%, увеличилась и емкость сети.



Фрагмент схемы расчетного покрытия сети 4G/LTE МегаФон в Сасовском районе.

Небольшими кружками показаны Устье, Рожково и Салтыково.

В районе модернизировано более 10 объектов связи. Покрытие 4G/LTE стало более плотным, возможность воспользоваться мобильным интернетом улучшилась там, где сигнал был недостаточно стабильным или вовсе отсутствовал.

Улучшения затронули поселки Каргашино, Кустаревку, Пичкиряево, Сотницыно, Салтыково, Рожково и Устье, деревню Колдамышево Сасовского района, а также сам районный центр – город Сасово, в общей сложности новое качество услуг могут оценить более 25 тысяч жителей. По данным МегаФон, в 2024 году интернет-трафик в перечисленных населенных пунктах вырос почти в 2 раза год к году, выросла в среднем в 1.5 раз и продолжительность голосовых вызовов.

«Низкочастотный диапазон, который мы задействовали в регионе, отличается своей «дальнобойностью» и хорошо проникает в труднодоступные помещения. Теперь жители Сасовского района могут с большим комфортом пользоваться всеми онлайн-сервисами на средней скорости 30 Мбит/с, даже несмотря на растущий трафик в регионе», — отмечает директор МегаФона в Рязанской области Ольга Лукина.

Прошедшая модернизация — один из многочисленных этапов работ оператора по улучшению качества связи в Рязанской области. Только за 2023 год МегаФон построил и усовершенствовал в регионе более 200 базовых станций с поддержкой 4G/LTE, сообщила компания.

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теги: МТС развитие сетей Рязанская область

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