Развитие сетей: МегаФон в Рязанской области - модернизация сетей прошла в Сасовском районе

MForum.ru
19.03.2024,
МегаФон сообщает о запуске на сети в Сасово и одноименном районе Рязанской области дополнительного слоя в диапазоне ниже 1 ГГц. Построено также несколько базовых станций, которые начали обслуживать наиболее загруженные локации, разгрузив своих "соседей". Компания заявляет, что доступные абонентам скорости доступа выросли на 30%, увеличилась и емкость сети.
Фрагмент схемы расчетного покрытия сети 4G/LTE МегаФон в Сасовском районе.
Небольшими кружками показаны Устье, Рожково и Салтыково.
В районе модернизировано более 10 объектов связи. Покрытие 4G/LTE стало более плотным, возможность воспользоваться мобильным интернетом улучшилась там, где сигнал был недостаточно стабильным или вовсе отсутствовал.
Улучшения затронули поселки Каргашино, Кустаревку, Пичкиряево, Сотницыно, Салтыково, Рожково и Устье, деревню Колдамышево Сасовского района, а также сам районный центр – город Сасово, в общей сложности новое качество услуг могут оценить более 25 тысяч жителей. По данным МегаФон, в 2024 году интернет-трафик в перечисленных населенных пунктах вырос почти в 2 раза год к году, выросла в среднем в 1.5 раз и продолжительность голосовых вызовов.
«Низкочастотный диапазон, который мы задействовали в регионе, отличается своей «дальнобойностью» и хорошо проникает в труднодоступные помещения. Теперь жители Сасовского района могут с большим комфортом пользоваться всеми онлайн-сервисами на средней скорости 30 Мбит/с, даже несмотря на растущий трафик в регионе», — отмечает директор МегаФона в Рязанской области Ольга Лукина.
Прошедшая модернизация — один из многочисленных этапов работ оператора по улучшению качества связи в Рязанской области. Только за 2023 год МегаФон построил и усовершенствовал в регионе более 200 базовых станций с поддержкой 4G/LTE, сообщила компания.
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теги: МТС развитие сетей Рязанская область
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