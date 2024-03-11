Развитие сетей: МТС в Рязанской области обеспечила рост скорости мобильного интернета МТС на 30% в селе Льгово

11.03.2024, MForum.ru

Льгово находится на месте древнейшего в Рязанском крае города Ольгов. МТС установила телеком-оборудование 4G/LTE в центре села, обеспечив ускорение мобильного интернета для более 1700 жителей. Через Льгово проходит дорога до Глебова, Астромина и Лужков.

«Льгово привлекательно для развития внутреннего туризма как место с большой историей. По версии ученых, здесь находился древнейший рязанский город Ольгов, который упоминается еще в XII веке. Также сохранились земляные валы, которые проходят прямо по территории села. Добраться сюда без проблем позволяет навигатор, теперь в этих местах можно пользоваться всеми привычными цифровыми сервисами, как в городе», - рассказал директор филиала МТС в Рязани Александр Ляк.

Местные жители и приезжие могут оплачивать покупки на АЗС, совершать операции в онлайн-банке, смотреть фильмы, слушать музыку и пользоваться другими возможностями сети. Ранее МТС прокачала сеть LTE в районе села Дядьково под Рязанью, где расположен въезд в город со стороны Оки и проходит единственная трасса для жителей девяти сёл Рязанского района, в том числе из Льгова.

(Скриншоты - цифровая модель покрытия 4G/LTE МТС).

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теги: МТС развитие сетей Рязанская область

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