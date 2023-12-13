Развитие сетей: МТС в Рязанской области - улучшено покрытие LTE на озере Сельном и в Выползово Спасского района

13.12.2023, MForum.ru

МТС сообщает о расширении сети LTE в одной из рыболовецких локаций на озере Сельное в селе Выползово Спасского района. Скорости мобильного интернета выросли до 100 Мбит/с.

Для этого МТС установила базовую станцию в центре села Выползово, где находится около 100 коттеджей. Скорости LTE стали доступны более, чем для 200 местных жителей и для приезжих, которые останавливаются на базе отдыха Волна. В зоне покрытия также детские оздоровительные лагеря "Звездный" и "Лазурный". И озеро Сельное, вытянутое на 6.5 км вдоль села.

Ранее МТС «прокачала» сеть на трассе М5 «Урал» в районе сёл Ибредь, Тимошкино, Константиново Шиловского района, в Рязани, Рыбном, Шацке и Шацком районе.

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теги: МТС развитие сетей Рязанская область

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