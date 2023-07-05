Развитие сетей: МТС ускорила мобильный интернет в Рязани

MForum.ru
05.07.2023,
МТС сообщает об увеличении средней скорости мобильного интернет-доступа в Железнодорожном районе Рязани. Роста скоростей в 1.5 раза МТС смогла достичь прежде всего, за счет установки дополнительного оборудования.
МТС нарастила пропускную способность сети в ряде локаций Железнодорожного района Рязани. Здесь расположены густонаселенные городские кварталы, школы, вузы, Городская клиническая больница скорой медицинской помощи, поликлиники, часть Центрального парка культуры и отдыха, стадион ЦСКА и торговые центры, где проживает более 120 тысяч человек. А также Ряжский элеватор, завод ЖБИ, предприятия нефтехимии и другие крупные предприятия; расположены складские базы и погрузочно-разгрузочные терминалы логистических компаний, точки общепита, автосервиса, гостиницы.
«Через Железнодорожный район проходит и Южная окружная дорога, которая является частью федеральной трассы М5 «Урал». Со временем трафик по ней только возрастает. Мы разместили новое телеком-оборудование с запасом емкости для обеспечения мобильным интернетом на высоких скоростях и на трассе, и на прилегающих территориях. Скоростной мобильный интернет обеспечит автомобилистов хорошей связью, позволит подключать датчики мониторинга грузопотоков, систему безопасности в пути, другие сервисы экосистемы МТС», — отметил директор филиала МТС в Рязани Александр Ляк.
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теги: развитие сетей Рязанская область Рязань МТС
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