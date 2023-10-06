Развитие сетей: МТС о развитии сети в Рязани - лесопарк у Орехового озера - до 100 Мбит/с

MForum.ru
06.10.2023,
МТС сообщает о модернизации сети мобильной связи в лесопарке у Орехового озера в Рязани. Теперь посетителям доступны голосовая связь и мобильный интернет со скоростями до 100 Мбит/с.
Для этого в парке установили дополнительное телеком-оборудование.
«Голосовую связь и высокоскоростной мобильный интернет получили строители, которые завершают работы. Часть парка доступна для отдыхающих, в нем смонтирована система освещения, прокладываются деревянные тропы и велодорожки от первого разворотного круга до озера Ореховое, это место всегда пользуются большой популярностью. Озеро является перспективной зоной для развития туризма, мероприятия в Лесопарке проводятся круглогодично, поэтому МТС расширила покрытие на перспективу увеличения туристического трафика», - рассказал директор филиала МТС в Рязанской области Александр Ляк.
Запущенная базовая станция также обеспечивает связью также проходящее рядом Солотчинское шоссе и транспортную развязку с Муромским шоссе и Северной окружной дорогой на въезде в Рязань со стороны Оки.
Ранее МТС увеличила скорость мобильного интернета в рядом расположенном поселке Шумашь, на базе отдыха «Рыбацкая деревня» и участке Солотчинского шоссе за Окой.
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теги: МТС развитие сетей Рязанская область
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