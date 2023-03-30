Развитие сетей: МегаФон ускорил мобильный интернет в 71 населенном пункте Самарской области

MForum.ru
30.03.2023,
МегаФон сообщает, что в среднем нарастил скорости мобильного интернета в поселениях Самарской области на 15%. Это результат прежде всего рефарминга частот - в пользу сети LTE.
Модернизация затронула населенные пункты, где проживает более 800 тысяч человек. Изменения, по данным МегаФон, затронули Новокуйбышевск и Тольятти, а также такие поселки как Березки, Богусский, Варламово, Верхняя Подстепновка, Висла, Восточный, села Белозерки, Богдановка, Большая Рязань, Бузаевка, Валы и многие, многие другие - всего 71 населенных пунктов.
Места для рефарминга выбирались на основе Big Data, то есть на основе анализа динамики потребления мобильного трафика. Выбор делался в пользу площадок, где требовалось нарастить емкость сети.
«Чтобы повысить ёмкость и передачу данных, мы перенесли часть диапазона 2100 МГц под LTE. Оставшиеся ресурсы обеспечивают работу смартфонов и других устройств, например, IoT-датчиков, поддерживающих стандарт 3G. В условиях растущего потребления интернета, рефарминг становится универсальным решением для увеличения производительности сети. Важное преимущество программы — это то, что процесс выполняется в сравнительно сжатые сроки», — комментирует Павел Тележкин, технический руководитель МегаФона в Самарской области.
Программа рефарминга в Самарской области продолжится и в 2023 году.
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теги: МегаФон развитие сетей Самарская область рефарминг
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