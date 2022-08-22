Развитие сетей: МегаФон нарастил скорость интернета в городах Самарской области

22.08.2022, MForum.ru

МегаФон сообщает о расширении покрытия в 8 крупных городах Самарской области. Кроме того, увеличена емкость сети. Для этого оператор провел расширение сети на 200 базовых станциях, расширив используемые полосы частот 4G/LTE.

МегаФон запустил и провел модернизацию оборудования в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске, Отрадном, Жигулевске, Похвистнево, Чапаевске и Кинеле. В столице области специалисты оператора провели работы в Промышленном, Ленинском, Советском, Железнодорожном, Красноглинском, Октябрьском районах. В Тольятти в зону улучшений попали Автозаводской и Центральный районы.

«Осенью мы традиционно фиксируем так называемую “обратную миграцию” наших абонентов из дачных массивов и сельских населенных пунктов в городские квартиры и деловые центры. Чтобы в сезон повышенной нагрузки обеспечить стабильный сигнал внутри зданий, наши инженеры усилили покрытие 4G-сети с помощью добавления 1800-го диапазона в LTE. Такая частота отличается значительной площадью покрытия и хорошим проникновением в помещения», — отмечает директор МегаФона в Самарской области Максим Токаренко.

пресс-релиз МегаФон

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к Сообществу ABloud62 в VK

теги: телеком развитие сетей МегаФон Самарская область