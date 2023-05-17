Развитие сетей: МегаФон о модернизации сети в Самаре - порядка 90 BS получили LTE2100

17.05.2023, MForum.ru

МегаФон сообщает о модернизации порядка 90 базовых станций в различных районах Самары. В рамках модернизации был проведен рефарминг частот 2100 МГц - теперь эти частоты задействовали в слое LTE 2100.

В частности, модернизация затронула оборудование на улицах Краснодонской, Молодежной, Ерошевского, Запорожской, Солнечной, Придорожной, Подшипниковой, Аэродромной, Победы, Гагарина, Мичурина, Свободы, Блюхера, Комсомольской, Ставропольской, Ново-Садовой, проспектах Карла Маркса, Кирова, Юных Пионеров, Московском шоссе и других. LTE стал быстрее в поселках Прибрежный, Красная Глинка, Винтай и микрорайоне Крутые Ключи. На долю Самары приходится 40% всего трафика области. С начала года общий трафик в Самаре превысил 53 Пбайт данных, что соответствует росту на 23% год к году.

пресс-релиз МегаФон

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теги: МегаФон развитие сетей Самарская область

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