Развитие сетей: МегаФон в Самаре расширил телеком-инфраструктуру и поднял доступные абонентам скорости мобильного интернета

MForum.ru
29.11.2023,
МегаФон сообщает о развертывании дополнительных базовых станций LTE в Самаре в районах с высокой плотностью населения. По данным оператора, скорость передачи данных выросла до 120 Мбит/с.
В частности, МегаФон расширил телеком-инфраструктуру на территории жилого квартала "город Мира", комплекса "Гастелло" и микрорайона "Волгарь". Улучшено качество услуг в "Городе чемпионов", что в "Кошелев-Парке".
«При строительстве телекоммуникационной инфраструктуры в каждом жилом комплексе были свои особенности. Например, если в одной локации необходимо было равномерно обеспечить связью квартиры 17-этажных высоток, то в другой — максимальное количество домов малой этажности. Для решения этих задач инженеры запустили сеть в двух высокочастотных диапазонах LTE, которые позволяют одновременно достичь широкой зоны покрытия и высокой скорости передачи данных», — говорит директор МегаФона в Самарской области Виктор Югай.
Ранее оператор сообщил о расширении площади действия сети еще в двух быстрорастущих жилых районах, расположенных к югу от областной столицы — в «Южном городе» и «Южном городе‑2».
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теги: развитие сетей МегаФон Самарская область
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