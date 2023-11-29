Развитие сетей: МегаФон в Самаре расширил телеком-инфраструктуру и поднял доступные абонентам скорости мобильного интернета

29.11.2023, MForum.ru

МегаФон сообщает о развертывании дополнительных базовых станций LTE в Самаре в районах с высокой плотностью населения. По данным оператора, скорость передачи данных выросла до 120 Мбит/с.

В частности, МегаФон расширил телеком-инфраструктуру на территории жилого квартала "город Мира", комплекса "Гастелло" и микрорайона "Волгарь". Улучшено качество услуг в "Городе чемпионов", что в "Кошелев-Парке".

«При строительстве телекоммуникационной инфраструктуры в каждом жилом комплексе были свои особенности. Например, если в одной локации необходимо было равномерно обеспечить связью квартиры 17-этажных высоток, то в другой — максимальное количество домов малой этажности. Для решения этих задач инженеры запустили сеть в двух высокочастотных диапазонах LTE, которые позволяют одновременно достичь широкой зоны покрытия и высокой скорости передачи данных», — говорит директор МегаФона в Самарской области Виктор Югай.

Ранее оператор сообщил о расширении площади действия сети еще в двух быстрорастущих жилых районах, расположенных к югу от областной столицы — в «Южном городе» и «Южном городе‑2».

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: развитие сетей МегаФон Самарская область

--