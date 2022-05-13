Развитие сетей: Вымпелком продолжает рассказывать о развитии сети в Самарской области

13.05.2022, MForum.ru

На этот раз сообщение компании посвящено подготовке к дачному сезону.

Это всегда испытание для сетей оператора в пригородах крупных городов и в целом в районах области. С каждым годом абоненты становятся все более требовательными. Еще несколько лет тому назад радовала порой возможность отправить SMS или позвонить, даже если да этого приходилось подниматься на чердак или идти в ту точку огорода, где можно было нащупать сигнал базовой станции. Теперь все подавай возможность видеостриминга или видеосвязи.

Несмотря на известную ситуацию с поставками нового сетевого оборудования, оператор продолжает расширять покрытие мобильного интернета практически на всей территории области. Сезон диктует особое внимание к развитию сети в коттеджных поселках, в дачных и садовых товариществах.

За последний год, по данным билайн, улучшено качество работы сети, например, на таких территориях как: НТ «Салют», СДТ «Железнодорожник», СДТ «Садовый берег», садоводство «Коммунальник», СНТ «Рейд», КП «Муромский городок», ДНТ «Березовая грива» и др. Где-то построены новые базовые станции, где-то прошла модернизация старых, либо то и другое.

«С приближением лета множество наших абонентов устремляются за пределы городов – уезжают на дачи, проводят время на природе. Конечно, такая смена локации приводит к нагрузке на сеть в коттеджных поселках, садовых сообществах, где интернет-трафик за летние месяцы растет в разы. Мы будем поддерживать нашу инфраструктуру на тех территориях, где есть такая необходимость, чтобы наши абоненты могли оставаться на связи с близкими», – комментирует директор Самарского отделения билайн Дмитрий Фомин.

пресс-релиз

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к Сообществу ABloud62 в VK

теги: развитие сетей билайн Вымпелком Самарская область