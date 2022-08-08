Развитие сетей: МегаФон рассказал о модернизации сети в Новосибирской области

MForum.ru
08.08.2022,
МегаФон отчитался о развитии сети в Новосибирской области. Оператор нарастил скорость мобильного ШПД в крупных городах, а также построил покрытие 4G в небольших и удаленных поселениях.
Модернизацию прошли почти 400 базовых станций в регионе. На этих площадках запущена сеть 900 МГц. При размещении антенн на сотовых вышках, удается создавать соты с радиусом 35 км, что позволило заметно расширить покрытие сети 4G/LTE МегаФон в области по сравнению с тем, что было до использования диапазона 900 МГц.
Оператор обновил инфраструктуру более, чем в 60 населенных пунктах. Была модернизирована инфраструктура в Новосибирске, Бердске, Искитиме. Здесь важна не столько "дальнобойность" LTE900, сколько свойства распространения радиосигнала в этом диапазоне. Также происходила модернизация и строительство сети в сельских населенных пунктах, включая небольшие и отдаленные села, например, Дубровино, Плотниково, Вассино.
«Девятисотый диапазон имеет значительные преимущества прежде всего для развития сети в сельской местности – а для нас это одна из приоритетных задач. Такая «дальнобойная» базовая станция может обеспечивать высокоскоростным интернетом сразу несколько поселений. Также благодаря запуску нового слоя LTE улучшения почувствовали и наши абоненты в городах – там скорость передачи данных значительно увеличилась, например, на окраинах и внутри зданий», – комментирует Денис Трофимчук, директор МегаФона в Новосибирской области.
Расширение зоны действия сети LTE900, это расширение возможностей людей в Новосибирской области по части звонков в режиме VoLTE.
Хотя диапазон 900 МГц, это не столько о скорости, сколько о покрытии, модернизация сети LTE МегаФон в Новосибирской области обеспечила рост средних скоростей. Со ссылкой на данные Ookla, медианная скорость в регионе составила 26,03 Мбит/c. Немного? В общем-то, это типичные для LTE цифры, причем МегаФон по заключению Ookla - чемпион региона по данному показателю.
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теги: телеком МегаФон операторская статистика ресейл
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