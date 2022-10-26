Операторская статистика: МТС делится аналитикой туризма - в России стали путешествовать чаще, но бюджетнее

26.10.2022, MForum.ru

МТС Исследования и МТС Travel проанализировали внутренний туристический поток в январе-августе 2022 и в 2021 году. В первом полугодии, по данным оператора, по России путешествовали активнее, чем годом ранее, но при этом выбирали более дешевые варианты размещения.

Общий объем турпотока в январе-июне 2022 года вырос на 44% год к году, число соответствующих поисковых запросов - на 17%. Отодвинулся горизонт планирования - в 2021 году гостиницы бронировали в среднем за неделю до даты въезда, в 2022 году этот срок вырос до 10 дней.

Больше всего туристов, как и годом ранее приняли Москва, Краснодарский край и Санкт-Петербург, 48% всего турпотока. В Топ-10 входят также Башкирия, Ставрополье, Татарстан, Владимирская, Ростовская, Калужская и Тверская области.

Вырос туристический поток в ряд других регионов:

в Дагестан - на 70%;

в Сахалинскую область - на 37%;

в Иркутскую область - на 36%;

в Псковскую область - на 24%;

в Камчатский край - на 23%

в Красноярский край - на 23%

Снизилось число туристов, которые приезжали:

в Калининград - на 15%;

в Краснодарский край - на 9%

в Мурманскую область - на 6%

в Рязанской области - на 2%

На рост турпотоков, по оценкам МТС Исследования повлияло ослабление запретов, введенных в азарте "борьбы с пандемией". Среди других факторов - проседание зарубежного туризма из-за сложностей получения виз, ограничением авиасообщения с Европой и рядом других стран, рост стоимости отдыха за рубежом.

Да и в России, по данным МТС Travel, россияне все чаще выбирают бюджетное размещение в поездках. В частности, доля отелей в бронированиях сократилась на 8%, выросло число бронирований в мини-отелях и гостевых домах, на них пришлось 17% от общего числа бронирований в январе-августе 2022 года. Выросла доля хостелов: с 0.7% в 2021 году до 2,5%. Половина туристов выбирает бюджетные трехзвездочные гостиницы, 36% бронирований приходится на отели класса «четыре звезды», 9% — на отели с одной и двумя «звездами» и только 5% — на пятизвездочные отели.

«Мы видим устойчивый тренд перехода к спонтанным путешествиям, которые планируются всего за несколько дней до поездки. Такой горизонт планирования и ограничение международного авиасообщения простимулировали популярности нишевых туристических направлений внутри России. Так, летом мы уже отмечали всплеск интереса к достопримечательностям Дагестана и Алтая, а в ноябре в топе появились Кострома и Рязань, которые хороши для «путешествий выходного дня». Последний фактор стимулирует развитие локального отельного бизнеса, в первую очередь с малым номерным фондом и бюджетными предложениями, именно на такие объекты сейчас растет спрос у россиян», – прокомментировал генеральный директор МТС Travel Вадим Мельников.

пресс-релиз МТС

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теги: МТС операторская аналитика внутренний туризм