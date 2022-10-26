Операторская статистика: МТС делится аналитикой туризма - в России стали путешествовать чаще, но бюджетнее

MForum.ru
26.10.2022,
МТС Исследования и МТС Travel проанализировали внутренний туристический поток в январе-августе 2022 и в 2021 году. В первом полугодии, по данным оператора, по России путешествовали активнее, чем годом ранее, но при этом выбирали более дешевые варианты размещения.
Общий объем турпотока в январе-июне 2022 года вырос на 44% год к году, число соответствующих поисковых запросов - на 17%. Отодвинулся горизонт планирования - в 2021 году гостиницы бронировали в среднем за неделю до даты въезда, в 2022 году этот срок вырос до 10 дней.
Больше всего туристов, как и годом ранее приняли Москва, Краснодарский край и Санкт-Петербург, 48% всего турпотока. В Топ-10 входят также Башкирия, Ставрополье, Татарстан, Владимирская, Ростовская, Калужская и Тверская области.
Вырос туристический поток в ряд других регионов:
Снизилось число туристов, которые приезжали:
На рост турпотоков, по оценкам МТС Исследования повлияло ослабление запретов, введенных в азарте "борьбы с пандемией". Среди других факторов - проседание зарубежного туризма из-за сложностей получения виз, ограничением авиасообщения с Европой и рядом других стран, рост стоимости отдыха за рубежом.
Да и в России, по данным МТС Travel, россияне все чаще выбирают бюджетное размещение в поездках. В частности, доля отелей в бронированиях сократилась на 8%, выросло число бронирований в мини-отелях и гостевых домах, на них пришлось 17% от общего числа бронирований в январе-августе 2022 года. Выросла доля хостелов: с 0.7% в 2021 году до 2,5%. Половина туристов выбирает бюджетные трехзвездочные гостиницы, 36% бронирований приходится на отели класса «четыре звезды», 9% — на отели с одной и двумя «звездами» и только 5% — на пятизвездочные отели.
«Мы видим устойчивый тренд перехода к спонтанным путешествиям, которые планируются всего за несколько дней до поездки. Такой горизонт планирования и ограничение международного авиасообщения простимулировали популярности нишевых туристических направлений внутри России. Так, летом мы уже отмечали всплеск интереса к достопримечательностям Дагестана и Алтая, а в ноябре в топе появились Кострома и Рязань, которые хороши для «путешествий выходного дня». Последний фактор стимулирует развитие локального отельного бизнеса, в первую очередь с малым номерным фондом и бюджетными предложениями, именно на такие объекты сейчас растет спрос у россиян», – прокомментировал генеральный директор МТС Travel Вадим Мельников.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к Сообществу ABloud62 в VK
теги: МТС операторская аналитика внутренний туризм
Публикации по теме:
12.10. [Новости компаний] Операторская аналитика: В России стали чаще звонить близким / MForum.ru
30.03. [Новости компаний] Операторская аналитика: С "удаленки" вернулось 70% работающих / MForum.ru
17.02. [Новости компаний] Цифры: В МТС Банке изучили спрос накануне 23 февраля / MForum.ru
03.12. [Новости компаний] Операторская аналитика: "Всемирный день шопинга" привлек больше покупателей, чем "Черная пятница" / MForum.ru
03.11. [Новости компаний] Операторская аналитика паттернов поведения / MForum.ru
26.10. [Новинки] Слухи: Motorola Edge Stylus – новый смартфон со стилусом / MForum.ru
25.10. [Новинки] Анонсы: OnePlus Nord N300 – даунгрейд OnePlus Nord N200 / MForum.ru
25.10. [Новинки] Анонсы: Люксовый смартфон Vertu Metavertu представлен официально / MForum.ru
24.10. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A04e – еще одна модель самой доступной серии / MForum.ru
24.10. [Новинки] Анонсы: HTC Wildfire E plus появился в продаже / MForum.ru
21.10. [Новинки] Анонсы: ZTE Axon 40 S на чипсете Unisoc T618 представлен в Мексике / MForum.ru
21.10. [Новинки] Анонсы: Представлен IQOO Neo 7 на чипсете MediaTek Dimensity 9000+ / MForum.ru
20.10. [Новинки] Анонсы: Представлен Android 13 Go – теперь от 2 Гб ОЗУ / MForum.ru
19.10. [Новинки] Анонсы: iPad Pro 11 и 12.9 (2022) на чипсете Apple М2 представлены официально / MForum.ru
19.10. [Новинки] Анонсы: iPad 10 представлен официально / MForum.ru
18.10. [Новинки] Анонсы: Cube iPlay 50 – планшет за $80 с тремя ОС / MForum.ru
18.10. [Новинки] Слухи: Realme 10 Pro+ получит AMOLED-дисплей и АКБ 5000 мАч / MForum.ru
17.10. [Новинки] Слухи: Moto X40 на Snapdragon 8 Gen 2 представят в декабре / MForum.ru
17.10. [Новинки] Анонсы: Conquest S23 – 5G-смартфон не для всех / MForum.ru
14.10. [Новинки] Анонсы: Honor X40 GT – игровой смартфон на Snapdragon 888 / MForum.ru
13.10. [Новинки] Анонсы: Infinix Hot 20 с 6,82-дюймовым 90 Гц дисплеем представлен официально / MForum.ru
13.10. [Новинки] Слухи: Redmi A1+ будет анонсирован в Индии 14 октября / MForum.ru
12.10. [Новинки] Анонсы: Lava Yuva Pro – очень дешевый 4G-смартфон из Индии / MForum.ru
12.10. [Новинки] Анонсы: Motorola Moto G72 с Helio G99 и 108 Мп камерой добрался до Европы / MForum.ru
11.10. [Технологии] Компоненты: MediaTek Dimensity 1080 5G представлена официально / MForum.ru