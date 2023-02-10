Частные сети: МегаФон построил частную сеть для ММК

10.02.2023, MForum.ru

В декабре 2021 года компания МегаФон объявила о планах развертывания частной сети на производственных площадках Магнитогорского металлургического комбината (ММК). Сеть собирались развернуть в 2022 году с использованием частот 900 МГц и 2600 МГц. Сегодня оператор сообщает о развертывании двухдиапазонной сети pLTE на основной промышленной площадке ММК - установлено 27 базовых станций неназванного поставщика и отечественное пакетное ядро от НТЦ Протей.

«ММК – наш многолетний партнер, с которым мы реализуем цифровые проекты и внедряем передовые разработки. Частная сеть LTE станет надежной базой, которая позволит предприятию совершенствовать различные производственные процессы. Этот инфраструктурный проект – один из первых в России, где мы использовали оборудование отечественного вендора. Данное решение является более гибким, что позволит, при необходимости, оперативно вносить изменения и дополнения в систему, учитывая пожелания клиента», – рассказала директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Наталья Талдыкина.

К корпоративной сети можно подключить до 10 тысяч устройств, причем не требуется VPN (при использовании SIM-карты ММК). Как и любая сеть сотовой связи, pLTE обеспечивает бесшовность подключенности при перемещениях по территории покрытия, что выгодно отличает эту сеть от Wi-Fi и других технологий.

Также сеть pLTE ММК поддерживает технологию NB-IoT, что позволяет подключать к ней тысячи датчиков, контролируя различные производственные процессы, механизмы, а также персонал.

«Развертывание корпоративной сети поможет ММК в цифровизации производственных процессов и снизит затраты на внедрение инновационных решений. На базе Private LTE компания уже запустила проект автоматизированной системы проверки и аттестации металлопродукции на складах листопрокатного цеха №4 с IT-устройств: специалисты разработали мобильное приложение, которое считывает и сопоставляет штрих-коды на маркировочных ярлыках металлопродукции. В рамках проекта сеть Private LTE заменила связь через Wi-Fi, обеспечив существенное сокращение издержек», – рассказали в управлении информации и общественных связей Магнитогорского металлургического комбината.

Благодаря частной сети удалось оперативно протестировать возможность реализации цифрового проекта «Разработка системы слежения за чугуновозными ковшами». Она будет контролировать массу чугуна на выпуске доменной печи, вести учет распределения чугуна по потребителям и контролировать состояние чугуновозов.

Кроме того, сеть Private LTE будет использоваться как среда для передачи данных в проекте цифрового склада цеха подготовки аглошихты, а также в системе управления складами (WMS) в управлении подготовки производства ММК.

Российские операторы активно занимаются работой с различными бизнесами и запускают в их интересах частные сети. В 2022 году МегаФон рассказывал о запуске pLTE в интересах ЭльгаУголь, есть договоренности о построении pLTE для СИБУРа, Металлоинвеста (Лебедянский ГОК), на Удоканском месторождении меди.

В этом запуске наиболее интересно то, - кто является вендором радиоподсистемы, к сожалению, этой информацией оператор не делится.

пресс-релиз МегаФон

Зачем нужны частные сети LTE в добывающих отраслях?



Для автоматизации промышленных процессов в добывающей индустрии необходима надежная высокоскоростная беспроводная сеть для передачи разнородного трафика - от видео и диспетчерской радиосвязи (транкинга) до телеметрии. Традиционно для этих целей использовались специализированные решения (например, системы DMR/TETRA, сеть Wi-Fi) но в последнее время заказчики делают выбор в пользу архитектуры выделенных IP-сетей стандарта LTE с возможностью последующего перехода на 5G. Это позволяет добывающему предприятию сэкономить на общей стоимости владения (TCO) инфраструктуры связи, получить не только единую и надежную среду передачи данных, но и запускать поверх нее новые сервисы автоматизации с меньшими затратами, временем внедрения и рисками информационной безопасности.

Больше информации о внедрениях частных сетей в России.

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