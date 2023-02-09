Операторская аналитика: МТС отмечает рост интереса к сервисам для путешествий в 2022 году

MForum.ru
09.02.2023,
МТС делится итогами анализа 75 наиболее популярных сайтов и приложений для организации путешествий. Наибольший выигрыш получили российские платформы для бронирования отелей и апартаментов, старающиеся заместить глобальные сервисы, переставшие работать с рынком России.
В частности, у Суточно.ру, специализирующейся на аренде апартаментов, количество уникальных пользователей выросло в 4,5 раза год к году в 2022 году. В 4,3 раз выросла аудитория аудитория Bronevik.com (входит в МТС), в 3.5 раза - Ostrovok.ru, в 3.3 раза - онлайн сервис туроператора Дельфин, специализирующегося на поездках по России, в 2 раза - аудитория сайта туроператора TEZ TOUR.
«Приток пользователей в российские сервисы для путешествий — это, с одной стороны, возможность для бизнеса, с другой — дополнительная нагрузка на команду и IT-инфраструктуру. Это также вызов продукту, сможет ли он соответствовать ожиданиям клиента. На наш взгляд, в 2023 году развитие российских сервисов для путешествий пойдёт по пути технологического масштабирования и, как следствие, партнёрств, в том числе с travel-стартапами», – говорит генеральный директор МТС Travel Вадим Мельников.
Сервисы, которые прекратили работать с российским рынком аудиторию потеряли: -67% - trivago; -63% Agoda, -38% Skyscanner (поиск авиабилетов). Упало число посетителей сайтов турагентств Pegas Touristik (-41%) и Intourist (-38%), в МТС это связывают со снижением зарубежных предложений для российских туристов.
Аудитория Booking.com, который приостановил работу в России в марте 2022 года, сократилась лишь на треть, так что платформа все еще входит в пятерку наиболее популярных, поскольку на нем по-прежнему удобно искать информацию и отзывы о зарубежных отелях. Для бронирования, если нет возможности платить российской картой, используют другие платформы.
Другие участники Топ-5 онлайн-сервисов для организации путешествий: Tutu.ru, Tripadviser, агрегаторы Яндекс.Путешествия, Aviasales. Аудитория этих сайтов и приложений выросла в среднем на 11% к 2021 году.
Билетные сервисы
Среди билетных сервисов в 2022 году лидером по приросту аудитории стал сайт Aerotur, +43% гг. На втором месте - сайт и приложение РЖД, +15%, третий участник Топ-3 - Smartavia, +13%.
Туроператоры
В Топ-3 туроператоров, которые выиграли в размере аудитории, кроме Дельфина и TEZ Tour, также Алеан, +16%. Отдельно в МТС отмечают платформу FUN&SUN - рост уникальных посетителей почти в 10 раз, это результат объединения с туроператором TUI.
Поиск туров
На первом месте - платформа "Большая страна" с ее турами по России - рост онлайн аудитории - почти вдвое. Второе место - YouTravel.me, +70% у маркетплейса авторских туров. Третье - Travelata, +6%. При этом, именно Travelata является наиболее популярным ресурсом в поиске туров.
Новые тренды
В МТС Travel отмечают, что заметно вырос интерес к онлайн платформам, предоставляющим экскурсионные предложения, в 2 раза выросла аудитория портала Спутник, +28% показал Tripster. Основной интерес к этим площадкам - в период летних каникул.
Методика
МТС использовала технологии Big Data МТС. Обрабатывались агрегированные данные о трафике 75 популярных платформ, а также отзывы с января 2021 года по декабрь 2022 года. Не вошли в анализ разделы для путешественников на непрофильных ресурсах, таких, как банковские приложения и т.п.
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теги: МТС аналитика паттерны паттернов поведения абонентов BigData Big Data туризм
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