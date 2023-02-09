Операторская аналитика: В МегаФон заметили рост числа отдыхающих на горнолыжных курортах

09.02.2023, MForum.ru

По оценкам оператора, основанным на изучении геоинформации о клиентах, количество туристов на горнолыжных курортах выросло на 13%. Интересно, что активным спросом во время новогодних каникул пользовались такие новые направления, как, например, Мурманская область, Камчатка и Южно-Сахалинск.

До какой-то степени это вынужденное поведение - традиционно многие ездили на горнолыжные курорты Европы, а столкнувшись с усложнением или даже невозможностью поехать за границу, стали выбирать между российскими направлениями. В частности, по данным МегаФон, новогодний турпоток на курорты Франции, Италии, Австрии и Швейцарии снизился почти в 4.5 раз ниже доковидных показателей.

Если говорить о России, то турпоток в горнолыжный кластер Сочи оставался стабильным, существенный прирост туристического трафика отметили курорты Эльбрусского района - в 15 раз, Домбай - в 2 раза.

Также заметно прирос трафик курорта "Большой Вудъявр" в Мурманской области - в 1.5 раза, курорты Альпина и Красная сопка Камчатского края, на 47%, и "Горный воздух" в Южно-Сахалинске, на 37% год к году.

Чаще на горнолыжных склонах заметны мужчины - 58% к 42% женщин. Средний возраст катающихся - 25-44 года.

Мобильным интернетом пользовались более 90% поклонников активного зимнего отдыха. На такие активности как общение в соцсетях, мессенджерах, обмен контента и просмотр видео пришлось более 60% от общего мобильного трафика. Треть мобильного трафика обеспечили Youtube, ТикТок и Telegram. Мобильная связь обеспечивала не только комфорт общения, но и безопасность катающихся.

МегаФон сообщает, что компания активно развивала сеть в горнолыжных курортах, ориентируясь на динамику спроса на трафик. В 2022 году крупнейшие проекты по улучшению покрытия реализованы на ключевых курортах – «Приэльбрусье», «Домбай», «Архыз» и «Шерегеш».

пресс-релиз МегаФон

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