Операторская аналитика: В МегаФон заметили рост числа отдыхающих на горнолыжных курортах

MForum.ru
09.02.2023,
По оценкам оператора, основанным на изучении геоинформации о клиентах, количество туристов на горнолыжных курортах выросло на 13%. Интересно, что активным спросом во время новогодних каникул пользовались такие новые направления, как, например, Мурманская область, Камчатка и Южно-Сахалинск.
До какой-то степени это вынужденное поведение - традиционно многие ездили на горнолыжные курорты Европы, а столкнувшись с усложнением или даже невозможностью поехать за границу, стали выбирать между российскими направлениями. В частности, по данным МегаФон, новогодний турпоток на курорты Франции, Италии, Австрии и Швейцарии снизился почти в 4.5 раз ниже доковидных показателей.
Если говорить о России, то турпоток в горнолыжный кластер Сочи оставался стабильным, существенный прирост туристического трафика отметили курорты Эльбрусского района - в 15 раз, Домбай - в 2 раза.
Также заметно прирос трафик курорта "Большой Вудъявр" в Мурманской области - в 1.5 раза, курорты Альпина и Красная сопка Камчатского края, на 47%, и "Горный воздух" в Южно-Сахалинске, на 37% год к году.
Чаще на горнолыжных склонах заметны мужчины - 58% к 42% женщин. Средний возраст катающихся - 25-44 года.
Мобильным интернетом пользовались более 90% поклонников активного зимнего отдыха. На такие активности как общение в соцсетях, мессенджерах, обмен контента и просмотр видео пришлось более 60% от общего мобильного трафика. Треть мобильного трафика обеспечили Youtube, ТикТок и Telegram. Мобильная связь обеспечивала не только комфорт общения, но и безопасность катающихся.
МегаФон сообщает, что компания активно развивала сеть в горнолыжных курортах, ориентируясь на динамику спроса на трафик. В 2022 году крупнейшие проекты по улучшению покрытия реализованы на ключевых курортах – «Приэльбрусье», «Домбай», «Архыз» и «Шерегеш».
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: МегаФон анализ паттернов поведения абонентов операторская аналитика
--
Публикации по теме:
29.11. [Новости компаний] Опросы: ВымпелКом о динамике востребованности финансовых продуктов / MForum.ru
17.02. [Новости компаний] Цифры: В МТС Банке изучили спрос накануне 23 февраля / MForum.ru
03.11. [Новости компаний] Операторская аналитика паттернов поведения / MForum.ru
17.06. [Новости компаний] Конспекты: Ericsson Mobility Report - 5G в мире / MForum.ru
21.04. [Новости компаний] IT: Как телеком-оператору эффективно управлять потоками данных в реальном времени? / MForum.ru
09.02. [Новинки] Анонсы: Lava Blaze 5G получит версию с 6 Гб ОЗУ / MForum.ru
09.02. [Новинки] Анонсы: Представлен бюджетный Honor X8a с дисплеем 90 Гц и 100 Мп камерой / MForum.ru
09.02. [Новинки] Анонсы: HKUST Xunfei T20 Pro – «обучающая машина» с экраном 2,5К и АКБ 12000 мАч / MForum.ru
08.02. [Новинки] Анонсы: OnePlus 11R представлен в Индии / MForum.ru
08.02. [Новинки] Анонсы: Buds Ace – TWS наушники с 12,4 мм диафрагмой и титановым покрытием / MForum.ru
08.02. [Новинки] Анонсы: OnePlus Ace 2 представлен официально / MForum.ru
07.02. [Новинки] Анонсы: Xiaomi представила Poco X5 на чипсете Snapdragon 695 / MForum.ru
07.02. [Новинки] Анонсы: Xiaomi представила Poco X5 Pro на Snapdragon 778G / MForum.ru
06.02. [Новинки] Анонсы: Blackview Oscal S80 – защищенный смартфон с АКБ емкостью 13 000 мАч / MForum.ru
06.02. [Новинки] Анонсы: BLU G72 Max с Helio G37 и АКБ 5000 мАч представлен официально / MForum.ru
03.02. [Новинки] Слухи: Складной смартфон Tecno Phantom V Fold замечен на живых фото / MForum.ru
03.02. [Новинки] Слухи: В сети появилось изображение Sony Xperia 1 V / MForum.ru
02.02. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S23 и Galaxy S23+ представлены официально / MForum.ru
02.02. [Новинки] Анонсы: Представлен Samsung Galaxy S23 Ultra с 200 Мп камерой на чипсете Snapdragon 8 Gen 2 / MForum.ru
01.02. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Honor Magic 5 Lite / MForum.ru
01.02. [Новинки] Слухи: Realme GT Neo5 с зарядкой 240 Вт представят 9 февраля / MForum.ru
31.01. [Новинки] Слухи: В работе смартфоны семейства iQOO 12 / MForum.ru
30.01. [Новинки] Анонсы: Представлен планшет Chuwi HiPad XPro с ценником $150 / MForum.ru
27.01. [Новинки] Слухи: ZTE Blade V40 появился на живых фото / MForum.ru
25.01. [Новинки] Анонсы: Представлены бюджетные смартфоны о Moto G23, Moto G13 и Moto E13 / MForum.ru