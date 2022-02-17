Цифры: В МТС Банке изучили спрос накануне 23 февраля

MForum.ru
17.02.2022,
Если верить полученным данным, то самыми популярными подарками на 23-е февраля в 2022 году станут видеоигры, лотерейные билеты и спорттовары. А проводить этот день мужчины будут чаще всего в ресторанах, барах и кинотеатрах.
Аналитики МТС Банка выделили 10 категорий, в которых значительно растет количество транзакций за неделю до 23 февраля по сравнению со среднемесячными значениями для февраля.
Наибольший рост замечен в магазинах видеоигр - 65%. Интерес к геймингу растет каждый год, а за "антипандемийных" мер он составил конкуренцию многим иным видам досуга. Далее с заметным отрывом следует покупка лотерейных билетов - 40%. Также отмечен рост в категории спорттоваров - 28%.
Многие мужчины не хотят проводить 23 февраля в одиночестве. Об этом свидетельствует рост числа транзакций на сервисах знакомств в течение недели перед праздником на 83% по сравнению со средним значением месяца.
Не так значимо возрастает количество транзакций в ресторанах и барах, и все же отмечен рост на 22% и 19% соответственно. Впрочем, такой же "наплыв" посетителей наблюдается в кинотеатрах и в театрах - на 20% и на 15%.
Исследователи ссылаются на результаты анализа обезличенных данных банковских карт клиентов МТС Банка во всех регионах России. Учитывались платежные операции в феврале 2021 - 2022 года.
Усреднение по годам - смелый ход, ведь 2022 год не слишком похож на 2021-й.
Часть россиян предпочитает домашние вечеринки - об этом может свидетельствовать рост заказов еды на дом и покупок в алкомаркетах на 19%, а также в супермаркетах - на 18%.
(*1) Увеличение количества транзакций по картам клиентов МТС Банка за неделю до 23 февраля по сравнению со средними значениями февраля.
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теги: МТС Банк цифры статистика операторская аналитика паттернов поведения абонентов
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