Цифры: В МТС Банке изучили спрос накануне 23 февраля

17.02.2022, MForum.ru

Если верить полученным данным, то самыми популярными подарками на 23-е февраля в 2022 году станут видеоигры, лотерейные билеты и спорттовары. А проводить этот день мужчины будут чаще всего в ресторанах, барах и кинотеатрах.

Аналитики МТС Банка выделили 10 категорий, в которых значительно растет количество транзакций за неделю до 23 февраля по сравнению со среднемесячными значениями для февраля.

Наибольший рост замечен в магазинах видеоигр - 65%. Интерес к геймингу растет каждый год, а за "антипандемийных" мер он составил конкуренцию многим иным видам досуга. Далее с заметным отрывом следует покупка лотерейных билетов - 40%. Также отмечен рост в категории спорттоваров - 28%.

Многие мужчины не хотят проводить 23 февраля в одиночестве. Об этом свидетельствует рост числа транзакций на сервисах знакомств в течение недели перед праздником на 83% по сравнению со средним значением месяца.

Не так значимо возрастает количество транзакций в ресторанах и барах, и все же отмечен рост на 22% и 19% соответственно. Впрочем, такой же "наплыв" посетителей наблюдается в кинотеатрах и в театрах - на 20% и на 15%.

Исследователи ссылаются на результаты анализа обезличенных данных банковских карт клиентов МТС Банка во всех регионах России. Учитывались платежные операции в феврале 2021 - 2022 года.

Усреднение по годам - смелый ход, ведь 2022 год не слишком похож на 2021-й.

Часть россиян предпочитает домашние вечеринки - об этом может свидетельствовать рост заказов еды на дом и покупок в алкомаркетах на 19%, а также в супермаркетах - на 18%.

(*1) Увеличение количества транзакций по картам клиентов МТС Банка за неделю до 23 февраля по сравнению со средними значениями февраля.

пресс-релиз

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime , также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко - Телеком новости.

теги: МТС Банк цифры статистика операторская аналитика паттернов поведения абонентов