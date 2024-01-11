Тренды: По данным МТС Travel, цены на отели после новогодних каникул снизились больше, чем на треть

MForum.ru
11.01.2024,
Как сообщает МТС со ссылкой на данные сервисов МТС Travel и Bronevik.com, цены на отели и гостевые дома в России после окончания новогодних каникул снизились в среднем более, чем на треть и составляет 5800 рублей в сутки (тариф на двоих) тогда как в начале января оно обходилось в среднем в 7900 рублей в сутки.
В частности, во Владимирской области цены на размещения в отелях сократились в целом на 37% до 4500 рублей в сутки на двоих. В Нижегородской области размещение стало дешевле на четверть, составив в среднем 5500 рублей в сутки на двоих.
Также падением цен на окончание новогодних выходных отреагировали отели Тулы (-25%), Санкт-Петербурга (-27%, 5800), Казани (-28%, 7200), Мурманска (-42%, 4400), ниже цены стали в Калининграде (5400), Туле (4500), Сочи (7100) и в других городах.
В Москве, которая является лидером по числу бронирования как на каникулы, так и с 9 по 31 января, цены также упадут – на 19% по отношению к новогодним выходным. Однако средний ценник даже после каникул остается на уровне почти 8 000 рублей в сутки.
Согласно аналитике, на столицу приходится четверть от всех бронирований по России с 9 по 31 января. Еще 10% бронирований сделано в Санкт-Петербурге. Интересно, что тройку популярных направлений замыкает не Казань, которая входит в ТОП-3 городов по бронированиям на новогодние каникулы, а горный Сочи. Там сделано 6% от всех бронирований по России с 9 по 31 января, причем ценник на объекты размещения там также падает на четверть, но стоимость в среднем держится на уровне в среднем за 21 000 рублей в сутки на двоих.
--
Новости телекома и IT: телеграм-канале abloud62. Региональные и зарубежные новости: abloudRealTime, резервная площадка для моих текстов по телекому и IT Бойко про телеком ВКонтакте
теги: МТС путешествия туризм операторская аналитика
--
Публикации по теме:
11.12. [Новости компаний] Кадры: Инна Джур - новый директор по региональному развитию поволжских территорий / MForum.ru
07.12. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС улучшила интернет в Ставропольском крае - в центре Минеральных Вод / MForum.ru
24.07. [Новости компаний] Кадры: МТС назначила Леонида Довладбегяна гендиректором "МТС Умный дом" / MForum.ru
24.07. [Новости компаний] Операторская аналитика: МТС Travel представила данные о динамике предпочтений российских путешественников за рубеж / MForum.ru
03.05. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС обеспечила покрытие LTE от Бийска до Горно-Алтайска / MForum.ru
11.01. [Новинки] Слухи: Huawei P70 получит чипсет Kirin 9010 / MForum.ru
11.01. [Новинки] Анонсы: Представлен Honor Magic 6 Lite с процессором Snapdragon 6 Gen 1 и АКБ 5300 мАч / MForum.ru
10.01. [Новинки] CES 2024: TCL представила линейку смартфонов 2024 модельного года / MForum.ru
10.01. [Новинки] Слухи: Vivo Pad 3 получит экран разрешением 13 дюймов / MForum.ru
09.01. [Новинки] Анонсы: Lenovo Tab M11 (2024) получит 4 года программной поддержки / MForum.ru
08.01. [Новинки] Анонсы: Huawei Enjoy 70 Pro с 4G-чипсетом Snapdragon 680 представлен официально / MForum.ru
08.01. [Новинки] Анонсы: Представлен OPPO Find X7 с 50 Мп строенной камерой и 6.78″ изогнутым OLED-дисплеем / MForum.ru
08.01. [Новинки] CES 2024: Samsung рассказала о новшествах ОС Tizen / MForum.ru
05.01. [Новинки] Слухи: Realme 12 Pro и 12 Pro+ замечены в TENAA / MForum.ru
05.01. [Новинки] Слухи: Индийский iQOO Neo9 Pro получит SoC Snapdragon 8 Gen 2 / MForum.ru
04.01. [Новинки] Анонсы: Наушники OnePlus Buds 3 представлены официально / MForum.ru
04.01. [Новинки] Анонсы: OnePlus Ace 3 получил до 1 Тб встроенной памяти / MForum.ru
04.01. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 13 Pro Plus на MediaTek Dimensity 7200 Ultra с 200 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
04.01. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 13 Pro 5G – чипсет Snapdragon 7s Gen 2 и экран 1.5K Dolby Vision OLED / MForum.ru
04.01. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 13 5G получил Dimensity 6080, AMOLED-дисплей 120 Гц и 108 Мп камеру / MForum.ru
04.01. [Новинки] Слухи: В сети появились рендеры Samsung Galaxy A35 / MForum.ru
03.01. [Новинки] Анонсы: Vivo X100 и Vivo X100 Pro представлены в Индии / MForum.ru
03.01. [Новинки] Слухи: Для OnePlus 12R подтверждены АКБ емкостью 5500 мАч и экран LTPO 4.0 / MForum.ru
29.12. [Новинки] Анонсы: Vivo V30 Lite 5G с 12 Гб ОЗУ представлен официально / MForum.ru
29.12. [Новинки] Анонсы: Redmi 13C 5G за 749 юаней представлен официально / MForum.ru