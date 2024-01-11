Тренды: По данным МТС Travel, цены на отели после новогодних каникул снизились больше, чем на треть

11.01.2024, MForum.ru

Как сообщает МТС со ссылкой на данные сервисов МТС Travel и Bronevik.com, цены на отели и гостевые дома в России после окончания новогодних каникул снизились в среднем более, чем на треть и составляет 5800 рублей в сутки (тариф на двоих) тогда как в начале января оно обходилось в среднем в 7900 рублей в сутки.

В частности, во Владимирской области цены на размещения в отелях сократились в целом на 37% до 4500 рублей в сутки на двоих. В Нижегородской области размещение стало дешевле на четверть, составив в среднем 5500 рублей в сутки на двоих.

Также падением цен на окончание новогодних выходных отреагировали отели Тулы (-25%), Санкт-Петербурга (-27%, 5800), Казани (-28%, 7200), Мурманска (-42%, 4400), ниже цены стали в Калининграде (5400), Туле (4500), Сочи (7100) и в других городах.

В Москве, которая является лидером по числу бронирования как на каникулы, так и с 9 по 31 января, цены также упадут – на 19% по отношению к новогодним выходным. Однако средний ценник даже после каникул остается на уровне почти 8 000 рублей в сутки.

Согласно аналитике, на столицу приходится четверть от всех бронирований по России с 9 по 31 января. Еще 10% бронирований сделано в Санкт-Петербурге. Интересно, что тройку популярных направлений замыкает не Казань, которая входит в ТОП-3 городов по бронированиям на новогодние каникулы, а горный Сочи. Там сделано 6% от всех бронирований по России с 9 по 31 января, причем ценник на объекты размещения там также падает на четверть, но стоимость в среднем держится на уровне в среднем за 21 000 рублей в сутки на двоих.

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теги: МТС путешествия туризм операторская аналитика

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