Средства индивидуальной мобильности: В МТС изучили рынок аренды самокатов на майских

MForum.ru
13.05.2024,
МТС и сервис кикшеринга МТС Юрент проанализировали спрос на электросамокаты во время майских выходных - в Петербурге востребованность самокатов выросла больше, чем в 2 раза.
По данным МТС Юрент с 28 апреля по 5 мая включительно интерес у петербуржцев к аренде электросамокатов вырос в 2.3 раза по отношению к аналогичному периоду годом ранее. Больше вырос спрос в Москве - в 2.7 раз. Еще больше интерес - в других городах: Краснодар, Самара, Адлер, Нижний Новгород, Екатеринбург, Калинград, Ижевск и Казань - востребованность самокатов выросла втрое. В целом по стране этот показатель достиг 2.7 раз - на этом, не в последнюю очередь, позитивно сказался внутренний туризм.
На майских выросла и средняя продолжительность поездок на самокатах - с обычных 20-25 минут до 35-45 минут.
В компании отмечают, что доля развлекательных поездок составляла менее 25%, основное использование самокатов - транспортные поездки, что подтверждает полезность электросамокатов в городской среде, поскольку они обеспечивают немалую и растущую часть передвижений горожан.
Парк самокатов Юрент на сегодня - более 100 тысяч более чем в 120 городах РФ. В 2023 году количество поездок на них превысило 70 млн, в 2024 году этот рекорд скорее всего, будет побит.
Проблема, мешающая говорить о светлом будущем средств индивидуальной мобильности - недостаточный уровень культуры многих пользователей электросамокатами. Это заставляет чиновников задумываться о дополнительном регулировании, а компании - о превентивных мерах, типа штрафов за нарушения при использовании самокатов, а также придумывать все новые ситуации, в которых самокат принудительно снижает скорость. Такие меры могут вызвать реакцию оттока пользователей. Помогло бы облегчить ситуацию массовое создание велодорожек в городах, расширение тротуаров, но надеяться, что это будет происходить массово и быстро, не приходится.
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теги: средства индивидуальной мобильности МТС паттерны бигдата
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