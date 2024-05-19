Сервисы экосистемы: МТС сообщает о запуске сервиса кикшеринга МТС Юрент в Кирове

MForum.ru
19.05.2024,
МТС Юрент развернет в Кирове 500 электросамокатов. В первой половине июня МТС Юрент обещает расширить зону передвижения на самокатах на всю территорию Кирова.
В городе размечены зоны, где самокаты будут автоматически замедляться, а также территории, где поездки на самокатах запрещены полностью. В частности, ограничение скорости устройств до 15 км/ч введено в городских парках, например, парке им. С.М. Кирова, разогнаться более 15 км/час так же не получится в Александровском саду. От пользователей при этом никаких дополнительных действий не потребуется — все электросамокаты Юрент оборудованы встроенным IoT-модулем, благодаря которому устройства будут автоматически и плавно снижать скорость на определенных участках.
«Электросамокаты стали полноценной частью городского транспорта, и наша задача в этом году сделать этот транспорт комфортным и безопасным для всех жителей российских городов. Мы уже внедрили тестирование на ПДД прямо в приложении, тестируем решение по идентификации пользователей при регистрации в приложении МТС Юрент. В новом сезоне мы продолжим обучение наших пользователей правилам езды на самокате: ежедневно в популярных местах города будут работать наши консультанты, и на протяжении всего сезона мы будем проводить “Школы безопасного вождения” для обучения всех желающих ПДД и культуре вождения СИМ», — комментирует Иван Туринге, генеральный директор МТС Юрент.
Арендовать самокат можно через приложение МТС Юрент. Предусмотрена возможность авторизации через МТС ID.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: услуги экосистемы экосистема МТС Юрент Кировская область
--
Публикации по теме:
20.03. [Новости компаний] Кадры: Александр Максимов возглавил МегаФон в Кировской области / MForum.ru
15.03. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Кировской области - покрытие 4G появилось еще в 43 малых населенных пунктах / MForum.ru
15.01. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Кировской области - 20 BS запущены в небольших селах и деревнях / MForum.ru
12.01. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС сообщает о расширении покрытия LTE в Кирове и области / MForum.ru
13.12. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Кировской области - до конца 2023 года доступ к мобильному интернету получат около 6 тысяч жителей / MForum.ru
17.05. [Новинки] Слухи: Honor 200 и Honor 200 Pro анонсируют в Китае 27 мая / MForum.ru
17.05. [Новинки] Слухи: Moto G85 получит Snapdragon 4 Gen 3 SoC и 8 Гб ОЗУ / MForum.ru
16.05. [Новинки] Анонсы: HMD T21 – ребрендинг планшета Nokia T21 / MForum.ru
15.05. [Новинки] Анонсы: Vivo X100 и X100 Pro представлены официально / MFroum.ru
15.05. [Новинки] Анонсы: Nokia XR21 перезапущен как HMD XR21 / MForum.ru
15.05. [Новинки] Анонсы: Xperia 10 VI со Snapdragon 6 Gen 1 и 8 ГБ оперативной памяти представлен официально / MForum.ru
15.05. [Новинки] Анонсы: Sony Xperia 1 VI – Snapdragon 8 Gen 3 и лучше зум, но без 4К дисплея / MForum.ru
14.05. [Новинки] Слухи: Razr 50 Ultra / Razr+ 2024 готовится к анонсу / MForum.ru
14.05. [Новинки] Анонсы: Vivo X100 Ultra с мощной перископной камерой представлен официально / MForum.ru
13.05. [Новинки] Анонсы: ZTE Axon 60 и 60 Lite представлены официально / MForum.ru
13.05. [Новинки] Слухи: Xiaomi Mix Flip замечен на живом фото / MForum.ru
08.05. [Новинки] Анонсы: В Индии представлен Lenovo Tab K11 / MForum.ru
08.05. [Новинки] Анонсы: Google анонсирует Pixel 8a с ценой от 499 долларов / MForum.ru
07.05. [Новинки] Слухи: Vivo Pad 3 станет первый планшетом со Snapdragon 8s Gen 3 / MForum.ru
07.05. [Новинки] Слухи: Раскрыты основные характеристики Realme GT Neo 6 / MForum.ru
06.05. [Новинки] Слухи: В сети появились официальные рендеры Sony Xperia 1 VI / MForum.ru
06.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo V30e со Snapdragon 6 Gen 1, экраном с частотой 120 Гц и селфи-камерой 50 МП / MForum.ru
06.05. [Новинки] Анонсы: Смартфон начального уровня Vivo Y18 дебютирует в Индии с «самым ярким экраном в сегменте» / MForum.ru
03.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y38 с аккумулятором емкостью 6000 мАч / MForum.ru
03.05. [Новинки] Анонсы: Vivo Y100 4G с зарядкой 80 Вт представлен официально / MForum.ru