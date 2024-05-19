Сервисы экосистемы: МТС сообщает о запуске сервиса кикшеринга МТС Юрент в Кирове

19.05.2024, MForum.ru

МТС Юрент развернет в Кирове 500 электросамокатов. В первой половине июня МТС Юрент обещает расширить зону передвижения на самокатах на всю территорию Кирова.

В городе размечены зоны, где самокаты будут автоматически замедляться, а также территории, где поездки на самокатах запрещены полностью. В частности, ограничение скорости устройств до 15 км/ч введено в городских парках, например, парке им. С.М. Кирова, разогнаться более 15 км/час так же не получится в Александровском саду. От пользователей при этом никаких дополнительных действий не потребуется — все электросамокаты Юрент оборудованы встроенным IoT-модулем, благодаря которому устройства будут автоматически и плавно снижать скорость на определенных участках.

«Электросамокаты стали полноценной частью городского транспорта, и наша задача в этом году сделать этот транспорт комфортным и безопасным для всех жителей российских городов. Мы уже внедрили тестирование на ПДД прямо в приложении, тестируем решение по идентификации пользователей при регистрации в приложении МТС Юрент. В новом сезоне мы продолжим обучение наших пользователей правилам езды на самокате: ежедневно в популярных местах города будут работать наши консультанты, и на протяжении всего сезона мы будем проводить “Школы безопасного вождения” для обучения всех желающих ПДД и культуре вождения СИМ», — комментирует Иван Туринге, генеральный директор МТС Юрент.

Арендовать самокат можно через приложение МТС Юрент. Предусмотрена возможность авторизации через МТС ID.

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теги: услуги экосистемы экосистема МТС Юрент Кировская область

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