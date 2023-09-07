Розница: Российскому рынку долгосрочной аренды девайсов обещан быстрый рост

MForum.ru
07.09.2023,
Рынок долгосрочной аренды смартфонов (и других гаджетов, включая, например, самокаты), или, как его называют DaaS (от англ. device as a service) растет. Это прежде всего "американская фишка", где этот рынок рос особенно активно. Впрочем, и в Европе он понемногу начал развиваться. Драйверы роста - удобство и финансовая выгода для потребителей. Людей может привлекать возможность ежегодного обновления смартфона без значительных единовременных вложений. Для кого-то немаловажным фактором является и возможность экологично избавиться от старого устройства.
С обычным опозданием, долгосрочная аренда начала распространяться и в России. В MTS StartUp Hub российский рынок оценили в 900 млн рублей в 2022 году, к 2027, согласно прогнозу аналитиков компании, рынок может вырасти в 17 раз, превысив 15 млрд рублей.
Росту рынка, кроме названных выше причин, будет способствовать неизбежный рост цен на электронику, скажем спасибо деглобализации и инфляционные процессы.
Аналитики MTS StartUp Hub подчеркивают, что часть подписных устройств будет из категории б/у. Это выгодно арендодателям, на них получается заработать больше, чем на новых.
Можно смело прогнозировать существенное развитие инфраструктуры для обмена и ремонта устройств, а также компаний, которые смогут обеспечить стабильный поток восстановленной техники.
По мере роста конкуренции на рынке долгосрочной аренды, игроки будут вынуждены предоставлять клиентам различные кредитные инструменты - беспроцентную рассрочку, кредит, BNPL (Buy Now, Pay Later) то есть покупка с оплатой по частям. Важно, чтобы в ходе этой конкуренции участники рынка его не разрушили, сделав основные модели бесприбыльными. Так, увы, бывает и нередко - посмотреть хотя бы на то, что делают маркетплейсы в надежде разорить друг друга.
«Рост потребления по моделям аренды и совместного использования – устойчивый долгосрочный тренд. Для нас, как экосистемного игрока, это важный и комплементарный бизнес. Мы сами уже запустили сервис подписки на смартфоны и видим в нём большой потенциал», — отметил вице-президент по стратегии и развитию МТС Александр Горбунов.
В целом, я с прогнозом согласен. Не в части цифр, я не стал бы приводить какие-либо цифры, говоря о периоде в 5 лет. Но в целом. Тема долгосрочной аренды, безусловно, перспективная и при грамотном к ней подходе участников (и отсутствия медвежьих услуг регуляторов), может стать новым дополнительным источником дохода для многих на российском рынке.
То, как начал ею заниматься МТС, мне показалось интересным. Будет любопытно посмотреть за продолжением и за тем, насколько окажутся готовы другие участники большой четверки, показать свои предложения в этой области. \\
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теги: розница аналитика прогнозы долгосрочная аренда гаджетов
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