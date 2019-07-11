Телеком: МегаФон предлагает онлайн-кассы в аренду

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Телеком: МегаФон предлагает онлайн-кассы в аренду

11.07.2019, MForum.ru

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МегаФон начал предоставлять услугу аренды подключенных кассовых аппаратов, отвечающих требованиям российского законодательства (54-ФЗ).

МегаФон начал предоставлять услугу аренды подключенных кассовых аппаратов

Любопытная инициатива. МегаФон ранее предлагал желающим покупать онлайн-кассы, отвечающие требованиям ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации", с лета 2018 года. Понятно, что перед покупкой не столь уж дешевого оборудования, каким является подключенная онлайн-касса, а это 20-25 тысяч рублей (расценки на модели Эвотор), некоторые потенциальные покупатели предпочли бы в течение какого-то времени опробовать кассу в деле, с тем, чтобы оценить ее возможности.

МегаФон идет навстречу таким желающим, предлагая брать в аренду разные модели онлайн-касс, чтобы опробовать их в практической деятельности будущего покупателя, в этом случае выбор конкрентной модели будет более осознанным.

МегаФон начал предоставлять услугу аренды подключенных кассовых аппаратов

Пока что получить онлайн-кассу можно в трех московских офисах МегаФона:

  • Салоны на Оружейном, 41
  • Тверская, 22
  • Новослободская, 23

В планах оператора расширить эту возможность на всю территорию страны. Важно, что помимо возможности покупки или аренды онлайн-кассы, оператор также обещает техобслуживание и поддержку в регистрации касс.

В компании за данное направление отвечает Олег Алексеев, руководитель по интеллектуальным и цифровым сервисам компании МегаФон.

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пресс-релиз компании

МегаФон запустил сервис аренды онлайн-касс

Москва. 10 июля 2019. Всероссийский оператор цифровых возможностей МегаФон начал предоставлять услуги аренды онлайн-кассовых аппаратов, соответствующих текущим требованиям российского законодательства. Новый сервис позволит представителям малого и среднего бизнеса существенно сократить единовременные затраты по переходу на онлайн-кассы, а также обеспечит им возможность опробовать разные модели онлайн-касс для более комфортного выбора необходимого устройства.

С лета 2018 года МегаФон осуществляет розничные продажи онлайн-касс, соответствующих требованиям Федерального закона «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» (54-ФЗ). Теперь для клиентов компании стала доступна также аренда данного типа устройств. На первом этапе получить онлайн-кассы можно будет в трех московских офисах МегаФона, а в дальнейшем сервис аренды касс охватит всю территорию страны и получит поддержку в виде техобслуживания и регистрации касс.

Главным преимуществом модели аренды является возможность уменьшить свои единовременные затраты на приобретение кассовых аппаратов - в настоящее время цена онлайн-касс компании «Эвотор», занимающей лидирующие позиции на данном рынке, достигает 20-25 тысяч рублей. Арендаторы смогут протестировать выбранные модели, уточнить их соответствие собственным потребностям, опробовать на практике и наработать компетенции в области использования данного класса торгового оборудования.

- МегаФон традиционно заботится об удобстве пользователей своей продукции. Запуск сервиса аренды онлайн-касс подтверждает наш фокус на клиентах, - говорит руководитель по интеллектуальным и цифровым сервисам компании МегаФон Олег Алексеев. – Теперь индивидуальным предпринимателям и представителям малого бизнеса не обязательно сразу тратить весомую для них сумму. Аренда кассовых аппаратов позволяет превратить единовременные расходы в долговременные, и при этом познакомиться с имеющимися на рынке моделями, чтобы выбрать наиболее подходящую для своих конкретных бизнес-задач.

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теги: телеком МегаФон услуги розница онлайн-кассы аренда

© Алексей Бойко, MForum.ru

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