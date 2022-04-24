Розница: Операторы требуют снижения ставок аренды, угрожая сокращением розницы

MForum.ru

Розница: Операторы требуют снижения ставок аренды, угрожая сокращением розницы

24.04.2022, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Ситуация вполне прозрачна. В условиях турбулентности и в ситуации, когда официальный курс доллара стал плохо отражать действительность, многие пытаются страховать растущие риски снижения реальных прибылей, повышая цены. В числе этих многих оказались и владельцы площадей, которые сдают их операторам сотовой связи под салоны - это почти 20 тысяч помещений по России.

 

 

Операторы, вполне справедливо недовольны, указывая на то, что у них сократился поток покупателей. Оценить снижение объективно сложно, кто-то, вроде Focus Technologies, оценивает снижение количества посетителей на метр площади в Москве всего в 6% год к году, что не кажется реалистичным. Операторы говорят о снижении примерно на 50%, как, в частности, МТС (соответствующее письмо арендодателю есть у КоммерсантЪ). В это верится легче - я последнее время, попадая в салон, все чаще наблюдаю отсутствие в нем посетителей.

Ссылаясь на падение проходимости, операторы хотят вместо роста цен на аренду получить скидку от текущей ставки, вплоть до скидок на 50%. И требуют это почти ультимативно, предупреждая, что если арендодатель не проявит достаточной гибкости, то салон может быть закрыт.

В каком-то смысле это случай, когда правы обе стороны. Российские фиатные деньги на сегодня уже не кажутся столь привлекательной целью, какой они были до февраля. В частности, их "свободная конвертируемость" заметно изменилась. Всякий, кто пробовал добыть наличные доллары перед выездом из России в последние недели, поймет, о чем я говорю. В этом плане мне понятно желание арендодателей поднять расценки.

Интересно, что у обеих сторон пока что достаточно сильные позиции. Операторы спокойно могут себе позволить сокращение своих избыточно раздутых розничных сетей, особенно это касается МТС. Но и арендодатели не находятся в положении "пан или пропал", т.к. обычно операторы арендуют весьма симпатичные с точки зрения проходимости точки, что дает шансы сдать их другим арендаторам, как минимум, не потеряв в доходах.

Следует понять, что рентабельность салонов связи сейчас снижается и операторам становится не по карману содержать то же количество точек в тех же позициях. Чем-то придется поступиться - либо числом точек, либо проходимостью. Кто-то из большой четверки пойдет одним путем, кто-то другим, но добиться от арендодателей существенных скидок вряд ли получится. Оптимистичным я бы считал сценарий, когда цены аренды хотя бы останутся на прежнем уровне.

Кто может прийти на место салонов связи, которые операторы решатся закрыть? Ломбарды, забегаловки с дешевой уличной едой?

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к Сообществу ABloud62 в VK

теги: телеком розница аренда ставки аренды салоны связи

© Алексей Бойко, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

18.04. [Новости компаний] Розница: Как купить смартфон вдвое дешевле? МегаФон начинает продавать восстановленные гаджеты / MForum.ru

22.03. [Новости компаний] Мобильные кассы: МТС представила новую кассу с поддержкой СБП / MForum.ru

21.03. [Новости компаний] 5G: Продажи смартфонов 5G превысили продажи смартфонов 4G - и в этом велика заслуга Apple / MForum.ru

14.02. [Новости компаний] Розница: МегаФон предлагает подписную модель покупки смартфона во всех регионах страны / MForum.ru

07.02. [Новости компаний] Розница: Как пользоваться смартфоном Apple не покупая его? / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 3 ms, lookup=0 ms, find=3 ms

Последние сообщения в форумах

Вчера 18:15 a_cre Тема: Контакты из нео-магнитов
У меня был электро конструктор и там были обычные контакты, которые прижимались к проводу при помощи обычного болта из детского конструктора. Минус в таком соединении был в том, что металл ломался от ...
22.04.2022 16:13 ABloud Тема: NB-IoT (25.07.2015)
[NB-IoT. Платформы. Пожарная безопасность] Сеть NB-IoT МТС поможет обеспечить пожарную безопасность в регионах России 22 апреля 2022 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – пао «мтс» ...
22.04.2022 13:51 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011)
[Облачные услуги. билайн] билайн увеличил объемы своего «облака» до 1 Тб 22 апреля 2022 года, Москва, пресс-релиз билайн через MForum.ru – обновление «Облако билайн» позволит абонентам оператора ...
22.04.2022 09:17 ABloud Тема: Байкал Электроникс (АО "Байкал Электроникс") (21.12.2018)
[Российские производители микропроцессоров] "Байкал электроникс" показала в 2021 году рост выручки более, чем в 10 раз до 162,6 млн руб. Но компания по-прежнему осталась убыточной (-194,4 млн руб - ...
21.04.2022 17:59 ABloud Тема: FWA - Fixed Wireless Access (21.03.2022)
[FWA (фиксированный беспроводный доступ). Тренды] T-Mobile сегодня объявила о том, что число пользователей услуги фиксированного беспроводного домашнего интернета достигло 1 млн Это стало ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

22.04. [Новинки] Анонсы: OnePlus Ace представлен официально / MForum.ru

21.04. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Civi 1S представлен официально / MForum.ru

21.04. [Новинки] Анонсы: BLU F91 с поддержкой 5G представлен официально / MForum.ru

21.04. [Новинки] Анонсы: OnePlus Nord N20 5G представлен официально / MForum.ru

20.04. [Новинки] Анонсы: Redmi 10 Power представлен официально / MForum.ru

20.04. [Новинки] Анонсы: Realme Q5i с 90 Гц AMOLED-дисплеем и Dimensity 810 представлен официально / MForum.ru

19.04. [Новинки] Анонсы: Oppo A55s 5G представлен официально / MForum.ru

19.04. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Civi 1S стал доступен для предзаказа / MForum.ru

18.04. [Новинки] Слухи: OnePlus Nord Watch готовятся к анонсу / MForum.ru

18.04. [Новинки] Слухи: Vivo S15e представят 25 апреля / MForum.ru

15.04. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Realme Q5 / MForum.ru

15.04. [Новинки] Анонсы: Oppo A57 5G представлен официально / MForum.ru

14.04. [Новинки] Анонсы: iQOO Neo 6 - Snapdragon 8 Gen 1 по привлекательной цене / MForum.ru

14.04. [Новинки] Анонсы: OPPO Reno 7 Lite представлен официально / MForum.ru

13.04. [Новинки] Анонсы: Infinix представила доступный смартфон Hot 12i / MForum.ru

13.04. [Новинки] Анонсы: Motorola Moto G52 представлен официально / MForum.ru

12.04. [Новинки] Анонсы: Планшет Vivo Pad представлен официально / MForum.ru

12.04. [Новинки] Анонсы: Флагманский Vivo X Note представлен официально / MForum.ru

12.04. [Новинки] Анонсы: Vivo X Fold – первый складной смартфон производителя / MForum.ru

11.04. [Новинки] Анонсы: Honor Play 6T и Play 6T Pro представлены официально / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: