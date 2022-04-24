Розница: Операторы требуют снижения ставок аренды, угрожая сокращением розницы

24.04.2022, MForum.ru

Ситуация вполне прозрачна. В условиях турбулентности и в ситуации, когда официальный курс доллара стал плохо отражать действительность, многие пытаются страховать растущие риски снижения реальных прибылей, повышая цены. В числе этих многих оказались и владельцы площадей, которые сдают их операторам сотовой связи под салоны - это почти 20 тысяч помещений по России.

Операторы, вполне справедливо недовольны, указывая на то, что у них сократился поток покупателей. Оценить снижение объективно сложно, кто-то, вроде Focus Technologies, оценивает снижение количества посетителей на метр площади в Москве всего в 6% год к году, что не кажется реалистичным. Операторы говорят о снижении примерно на 50%, как, в частности, МТС (соответствующее письмо арендодателю есть у КоммерсантЪ). В это верится легче - я последнее время, попадая в салон, все чаще наблюдаю отсутствие в нем посетителей.

Ссылаясь на падение проходимости, операторы хотят вместо роста цен на аренду получить скидку от текущей ставки, вплоть до скидок на 50%. И требуют это почти ультимативно, предупреждая, что если арендодатель не проявит достаточной гибкости, то салон может быть закрыт.

В каком-то смысле это случай, когда правы обе стороны. Российские фиатные деньги на сегодня уже не кажутся столь привлекательной целью, какой они были до февраля. В частности, их "свободная конвертируемость" заметно изменилась. Всякий, кто пробовал добыть наличные доллары перед выездом из России в последние недели, поймет, о чем я говорю. В этом плане мне понятно желание арендодателей поднять расценки.

Интересно, что у обеих сторон пока что достаточно сильные позиции. Операторы спокойно могут себе позволить сокращение своих избыточно раздутых розничных сетей, особенно это касается МТС. Но и арендодатели не находятся в положении "пан или пропал", т.к. обычно операторы арендуют весьма симпатичные с точки зрения проходимости точки, что дает шансы сдать их другим арендаторам, как минимум, не потеряв в доходах.

Следует понять, что рентабельность салонов связи сейчас снижается и операторам становится не по карману содержать то же количество точек в тех же позициях. Чем-то придется поступиться - либо числом точек, либо проходимостью. Кто-то из большой четверки пойдет одним путем, кто-то другим, но добиться от арендодателей существенных скидок вряд ли получится. Оптимистичным я бы считал сценарий, когда цены аренды хотя бы останутся на прежнем уровне.

Кто может прийти на место салонов связи, которые операторы решатся закрыть? Ломбарды, забегаловки с дешевой уличной едой?

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теги: телеком розница аренда ставки аренды салоны связи