Развитие сетей: МегаФон в Нижегородской области - улучшено покрытие в городе Выкса, селе Борковка и поселке Ближне-Песчаное

05.07.2024, MForum.ru

Как сообщает компания, модернизированы существующие и запущены новые базовые станции, что позволило нарастить средние скорости мобильного интернета в нижегородском городе Выкса до 40 Мбит/с. Улучшение параметров сети могут ощутить порядка 50 тысяч человек в зоне покрытия.

Техническая служба компании сосредоточила усилия для повышения качества голосовой связи и передачи данных в центральной части города, где проходят массовые мероприятия, в частности, летом отмечают День металлурга.

В рамках модернизации сети, был задействован высокочастотный диапазон, что позволяет добиваться высоких пиковых значений при передаче данных, а также заметно повышает емкость сети - больше абонентов могут одновременно звонить и пользоваться мобильной передачей данных. Это особенно заметно в периоды пиковых нагрузок на сеть.

«Внутренний туризм в нашем регионе развивается ускоренными темпами. В Выксе есть, что посмотреть детям и взрослым, людям творческим, любителям истории и фанатам индустриального туризма. Наша задача – сделать так, чтобы все гости чувствовали себя комфортно и даже при повышенных нагрузках на сеть могли оставаться на связи и делиться уникальными кадрами с друзьями и близкими», – говорит директор МегаФона в Нижегородской области Роман Куликов.

Технические мероприятия также прошли в селе Борковка и поселке Ближне-Песочное, которые входят в состав городского округа Выкса. В Борковке находится один из самых современных в области сельских домов культуры – он был построен 10 лет назад, в его секциях и кружках занимаются около 500 детей и взрослых. Ближне-Песочное, где сейчас проживают почти три тысячи человек, знаменито тем, что именно здесь были обнаружены залежи железной руды, которую использовали на своих заводах представители старейшей династии оружейников и основатели Выксы братья Баташевы. Железорудный завод они построили здесь в 1757 году. Сейчас это один из лидеров трубного и колесопрокатного производства в России, входящий в Объединенную металлургическую компанию.

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теги: МегаФон развитие сетей Нижегородская область

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