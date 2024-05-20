BigData: МТС Travel сообщает - Московский регион, Приморский край и Петербург с Ленобластью дали самый большой вклад в туризм в Японию

MForum.ru

BigData: МТС Travel сообщает - Московский регион, Приморский край и Петербург с Ленобластью дали самый большой вклад в туризм в Японию

20.05.2024, MForum.ru

Такой инструмент как BigData обеспечил бизнесам возможность опираться в своих решениях не на интуицию руководителей, а на объективные данные. МТС Travel доступны обезличенные данные о поездках россиян за границу, которые позволяют этому подразделению экосистемных услуг МТС хорошо представлять себе "тепловую карту" востребованности различных зарубежных направлений по регионам. На базе таких данных намного легче выстраивать предложения, наиболее интересные потребителям. Очередное исследование было проведено недавно, анализировались поездки с 20 марта по 30 апреля в 2023 и в 2024 годах.

 

 

Лидером по поездкам в Японию является Московский регион - 43% от турпотока Россия-Япония в весеннем сезоне. На втором месте - Приморский край с 16%, здесь, наверное, посчитали не только туристов, но и тех, кто ездит в Японию по бизнесу. На третьем месте - второй из двух российских мегаполисов - Санкт-Петербург с Ленобластью - какая доля потока пришлась на этот регион в пресс-релизе МТС почему-то не говорится. Далее следует Сахалинская область - еще 4% поездок, Красноярский и Хабаровский края - по 3% из каждого региона.

Поездки в Японию заметно подросли в 2024 году - в 2.3 раза по итогам весны 2024 год к году, достигнув 1% от всех поездок за границу. В среднем в таких поездках в Японии проводят 10 дней. Весенний пик поездок связывают с общенациональным фестивалем Ханами, посвященным цветению сакуры, который начинается в середине-конце марта и движется с юга на север страны.

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теги: МТС Travel BigData

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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