Развитие сетей: МТС на Сахалине - BS LTE появились на склонах курорта Горный воздух

MForum.ru

Развитие сетей: МТС на Сахалине - BS LTE появились на склонах курорта Горный воздух

29.02.2024, MForum.ru

МТС построил инфраструктуру 4G/LTE в районе станции Южная на территории курорта Горный воздух на Сахалине. На ряде горных трасс доступ к высокоскоростному мобильному интернету обеспечивается на скоростях до 100 Мбит/c.

 

 

В частности, мобильный интернет 4G/LTE МТС появился на юге горы Большевик, на севере Красной и у их подножия - на станции Южная. В зоне покрытия оператора - горнолыжные трассы Юг, Восток, Кедровая, Скат, Медвежка, Зубатка, Таежная.

«В прошлом году МТС построила масштабную телеком-сеть в одном из важнейших объектов туристической инфраструктуры Сахалинской области - новом пассажирском терминале в аэропорту Южно-Сахалинска. В этом году мы продолжаем обеспечивать качественной связью популярные у жителей и гостей региона объекты и установили новую базовую станцию для любителей экстремальных видов спорта. Теперь лыжники и сноубордисты могут летать на высокой скорости и в сети. Мы видим, что первый день запуска базовой станции высокоскоростным мобильным интернетом воспользовались тысячи человек, а скорость доступа в сеть доходила до 100 Мбит/с», — рассказал технический директор МТС в Сахалинской области Сергей Ширнин.

Ранее Сахалин вошел в топ регионов по приросту турпотока. МТС приводит данные сервиса бронирования отелей МТС Travel, за первые 7 месяцев 2023 года на крупнейший российский остров приехало на 32% больше гостей, чем за тот же период 2022 года. В основном регион привлекает путешественников из близлежащих регионов Дальнего Востока.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: МТС развитие сетей Сахалин

-- 

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

07.11. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон на Сахалине - сеть LTE выросла в Шахтерске и Победино / MForum.ru

07.08. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС построила телеком-сеть в аэропорту Южно-Сахалинска / MForum.ru

16.06. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон подключил 4 села на Сахалине - Арги-Паги, Молодежное, Ясное, Тунгор / MForum.ru

29.03. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон развивает сеть на Сахалине - село Рейдово / MForum.ru

21.11. [Новости компаний] Развитие сетей: Как и где российские операторы развивают свои сети - дайджест за неделю / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 9 ms, lookup=1 ms, find=8 ms

Последние сообщения в форумах

31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...
28.08.2023 17:51 ABloud Тема: Забайкальский край (ранее Читинская область и Агинский-Бурятский округ) (04.12.2007)
[Развитие сетей. Забайкальский край. МегаФон] Новую базовую станцию запустил МегаФон в забайкальской глубинке 28 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. Доступ к современным цифровым ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

29.02. [Новинки] Анонсы: Energizer Ultimate U660 – складной смартфона за 499 евро / MForum.ru

28.02. [Новинки] Анонсы: Tecno представила смартфоны серии Camon 30 / MForum.ru

28.02. [Новинки] Анонсы: Camon 30 Premier 5G с продвинутой камерой представлен официально / MForum.ru

27.02. [Новинки] Анонсы: iQOO Pad Air и iQOO TWS 2 появятся в продаже 1 марта / MForum.ru

27.02. [Новинки] Анонсы: Раскладной смартфон Nubia Flip 5G оценен в $599 / MForum.ru

27.02. [Новинки] Анонсы: Игровой смартфон Tecno Pova 6 Pro представлен официально / MForum.ru

27.02. [Новинки] Слухи: HMD представит летом раскладушку Barbie и новый телефон Nokia / MForum.ru

27.02. [Новинки] Анонсы: Профессиональный планшет Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 представлен официально / MForum.ru

26.02. [Новинки] Анонсы: Флагманский Xiaomi 14 Ultra представлен официально / MForum.ru

26.02. [Новинки] Анонсы: Huawei Pocket 2 представлен официально / MForum.ru

26.02. [Новинки] Анонсы: Глобальная версия iQOO Neo9 Pro получила чипсет Snapdragon 8 Gen 2 / MForum.ru

22.02. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y200e с 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем FullHD+ / MForum.ru

21.02. [Новинки] Слухи:Подтверждены основные характеристики OPPO F25 Pro / MForum.ru

21.02. [Новинки] Слухи: Смарт-кольцо Samsung Galaxy Ring представят в июле / MForum.ru

20.02. [Новинки] Слухи: Появились подробности о спецификациях Lava Z34 / MForum.ru

20.02. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy F15 5G получит 4 обновления версии ОС / MForum.ru

19.02. [Новинки] Слухи: Смартфон Xiaomi Civi 4 может быть анонсирован в ближайшее время / MForum.ru

19.02. [Новинки] Слухи: Стали известны основные характеристики и дата анонса Xiaomi Pad 6S Pro / MForum.ru

19.02. [Новинки] Слухи: 22 февраля Huawei представит смартфон Pocket 2 / MForum.ru

19.02. [Новинки] Слухи: Vivo Y200e получит отделку из прочной кожи Eco-Fiber / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: