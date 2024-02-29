Развитие сетей: МТС на Сахалине - BS LTE появились на склонах курорта Горный воздух

MForum.ru
29.02.2024,
МТС построил инфраструктуру 4G/LTE в районе станции Южная на территории курорта Горный воздух на Сахалине. На ряде горных трасс доступ к высокоскоростному мобильному интернету обеспечивается на скоростях до 100 Мбит/c.
В частности, мобильный интернет 4G/LTE МТС появился на юге горы Большевик, на севере Красной и у их подножия - на станции Южная. В зоне покрытия оператора - горнолыжные трассы Юг, Восток, Кедровая, Скат, Медвежка, Зубатка, Таежная.
«В прошлом году МТС построила масштабную телеком-сеть в одном из важнейших объектов туристической инфраструктуры Сахалинской области - новом пассажирском терминале в аэропорту Южно-Сахалинска. В этом году мы продолжаем обеспечивать качественной связью популярные у жителей и гостей региона объекты и установили новую базовую станцию для любителей экстремальных видов спорта. Теперь лыжники и сноубордисты могут летать на высокой скорости и в сети. Мы видим, что первый день запуска базовой станции высокоскоростным мобильным интернетом воспользовались тысячи человек, а скорость доступа в сеть доходила до 100 Мбит/с», — рассказал технический директор МТС в Сахалинской области Сергей Ширнин.
Ранее Сахалин вошел в топ регионов по приросту турпотока. МТС приводит данные сервиса бронирования отелей МТС Travel, за первые 7 месяцев 2023 года на крупнейший российский остров приехало на 32% больше гостей, чем за тот же период 2022 года. В основном регион привлекает путешественников из близлежащих регионов Дальнего Востока.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: МТС развитие сетей Сахалин
--
Публикации по теме:
07.11. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон на Сахалине - сеть LTE выросла в Шахтерске и Победино / MForum.ru
07.08. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС построила телеком-сеть в аэропорту Южно-Сахалинска / MForum.ru
16.06. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон подключил 4 села на Сахалине - Арги-Паги, Молодежное, Ясное, Тунгор / MForum.ru
29.03. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон развивает сеть на Сахалине - село Рейдово / MForum.ru
21.11. [Новости компаний] Развитие сетей: Как и где российские операторы развивают свои сети - дайджест за неделю / MForum.ru
29.02. [Новинки] Анонсы: Energizer Ultimate U660 – складной смартфона за 499 евро / MForum.ru
28.02. [Новинки] Анонсы: Tecno представила смартфоны серии Camon 30 / MForum.ru
28.02. [Новинки] Анонсы: Camon 30 Premier 5G с продвинутой камерой представлен официально / MForum.ru
27.02. [Новинки] Анонсы: iQOO Pad Air и iQOO TWS 2 появятся в продаже 1 марта / MForum.ru
27.02. [Новинки] Анонсы: Раскладной смартфон Nubia Flip 5G оценен в $599 / MForum.ru
27.02. [Новинки] Анонсы: Игровой смартфон Tecno Pova 6 Pro представлен официально / MForum.ru
27.02. [Новинки] Слухи: HMD представит летом раскладушку Barbie и новый телефон Nokia / MForum.ru
27.02. [Новинки] Анонсы: Профессиональный планшет Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 представлен официально / MForum.ru
26.02. [Новинки] Анонсы: Флагманский Xiaomi 14 Ultra представлен официально / MForum.ru
26.02. [Новинки] Анонсы: Huawei Pocket 2 представлен официально / MForum.ru
26.02. [Новинки] Анонсы: Глобальная версия iQOO Neo9 Pro получила чипсет Snapdragon 8 Gen 2 / MForum.ru
22.02. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y200e с 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем FullHD+ / MForum.ru
21.02. [Новинки] Слухи:Подтверждены основные характеристики OPPO F25 Pro / MForum.ru
21.02. [Новинки] Слухи: Смарт-кольцо Samsung Galaxy Ring представят в июле / MForum.ru
20.02. [Новинки] Слухи: Появились подробности о спецификациях Lava Z34 / MForum.ru
20.02. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy F15 5G получит 4 обновления версии ОС / MForum.ru
19.02. [Новинки] Слухи: Смартфон Xiaomi Civi 4 может быть анонсирован в ближайшее время / MForum.ru
19.02. [Новинки] Слухи: Стали известны основные характеристики и дата анонса Xiaomi Pad 6S Pro / MForum.ru
19.02. [Новинки] Слухи: 22 февраля Huawei представит смартфон Pocket 2 / MForum.ru
19.02. [Новинки] Слухи: Vivo Y200e получит отделку из прочной кожи Eco-Fiber / MForum.ru