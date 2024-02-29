Развитие сетей: МТС на Сахалине - BS LTE появились на склонах курорта Горный воздух

29.02.2024, MForum.ru

МТС построил инфраструктуру 4G/LTE в районе станции Южная на территории курорта Горный воздух на Сахалине. На ряде горных трасс доступ к высокоскоростному мобильному интернету обеспечивается на скоростях до 100 Мбит/c.

В частности, мобильный интернет 4G/LTE МТС появился на юге горы Большевик, на севере Красной и у их подножия - на станции Южная. В зоне покрытия оператора - горнолыжные трассы Юг, Восток, Кедровая, Скат, Медвежка, Зубатка, Таежная.

«В прошлом году МТС построила масштабную телеком-сеть в одном из важнейших объектов туристической инфраструктуры Сахалинской области - новом пассажирском терминале в аэропорту Южно-Сахалинска. В этом году мы продолжаем обеспечивать качественной связью популярные у жителей и гостей региона объекты и установили новую базовую станцию для любителей экстремальных видов спорта. Теперь лыжники и сноубордисты могут летать на высокой скорости и в сети. Мы видим, что первый день запуска базовой станции высокоскоростным мобильным интернетом воспользовались тысячи человек, а скорость доступа в сеть доходила до 100 Мбит/с», — рассказал технический директор МТС в Сахалинской области Сергей Ширнин.

Ранее Сахалин вошел в топ регионов по приросту турпотока. МТС приводит данные сервиса бронирования отелей МТС Travel, за первые 7 месяцев 2023 года на крупнейший российский остров приехало на 32% больше гостей, чем за тот же период 2022 года. В основном регион привлекает путешественников из близлежащих регионов Дальнего Востока.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: МТС развитие сетей Сахалин

--