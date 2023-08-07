Развитие сетей: МТС построила телеком-сеть в аэропорту Южно-Сахалинска

07.08.2023, MForum.ru

Компания обещает скорости мобильного интернета до 200 Мбит/с на всей территории пассажирского терминала, а это более 47 тыс. кв. м в двухэтажном здании. Для этого компания разработала проект по обеспечению LTE в здании терминала с учетом его особенностей. Других подробностей пресс-релиз не предлагает.

Пропускная способность терминала - до 5 млн пассажиров в год или 1660 пассажиров в час. Система обработки багажа - более 1 км.

В конце июля 2023 года о развертывании сети LTE в новом терминале аэропорта Южно-Сахалинска сообщила компания МегаФон - с упоминанием тех же доступных предельных скоростей - до 200 Мбит/с.

пресс-релиз

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теги: МТС развитие сетей Сахалинская область Сахалин

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