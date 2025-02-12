Развитие сетей: Билайн прокачал 4G/LTE в учебно-тренировочном центре Восток в Южно-Сахалинске

12.02.2025, MForum.ru

Билайн сообщает о наращивании покрытия и емкости сети 4G/LTE на территории центрального рынка, ледового дворца Байкал и еще в десятке локаций Иркутска. Проведенные работы повысили связность покрытия сети, адаптировали ее возможности к росту трафика, связанному с увеличением количества устройств с поддержкой 4G/LTE.

Компания установила на территории центра базовую станцию. В зоне покрытия кроме центра - также фрагмент трассы Южно-Сахалинск - Корсаков и спорткомплекс Олимпия парк.

Ранее Вымпелком сообщал, что нарастил емкость и покрытие сети мобильного интернета в Быкове в районе пожарного отряда, Дома культуры, почтового отделения, участковой больницы, частного сектора на въезде в населенный пункт. Это позволило подготовить сеть к росту пользовательского трафика, связанному с «утяжелением» контента и увеличением количества устройств с 4G.

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теги: Билайн Вымпелком развитие сетей Сахалинская область

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