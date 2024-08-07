Развитие сетей: МегаФон в Сахалинской области - компания улучшила интернет в Корсакове и Углезаводске

MForum.ru
07.08.2024,
МегаФон запустил базовую станцию в Корсакове, и в небольшом селе Долинского городского округа - в Углезаводске, где ранее не было 4G/LTE. Теперь средние скорости в этом селе выросли до 50 Мбит/с, поддерживается технология VoLTE.
В Корсакове с населением более 30 тысяч человек запущена дополнительная базовая станция, которая улучшила покрытие в районе улиц Чапаева, Зеленая, Спортивная и Нагорная.
«Качественная связь является одним из главных критериев комфорта проживания на территории, поэтому мы активно работаем на улучшение качества связи как в городах, так и в небольших населенных пунктах Сахалина. Важно, чтобы голосовая связь и мобильный интернет были максимально доступны нашим абонентам в регионе для общения, а также решения бытовых и рабочих вопросов», — отметила директор МегаФона в Сахалинской области Юлия Иваницкая.
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теги: МегаФон развитие сетей Сахалинская область
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