Развитие сетей: МегаФон на Сахалине - модернизация сети проведена в 53 населенных пунктах

MForum.ru
06.10.2023,
МегаФон сообщает об очередном увеличении покрытия мобильного интернета в Южно-Сахалинске и всех районах области за счет проведенной модернизации инфраструктуры.
В ходе модернизации был задействован дополнительный частотный диапазон LTE (предположительно 900 МГц).
Улучшения по данным компании затронули 52 населенных пункта во всех районах области, расширился охват покрытием вдоль федеральных и некоторых региональных дорог.
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теги: МегаФон развитие сетей Сахалинская область
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