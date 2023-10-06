Развитие сетей: МегаФон на Сахалине - модернизация сети проведена в 53 населенных пунктах

06.10.2023, MForum.ru

МегаФон сообщает об очередном увеличении покрытия мобильного интернета в Южно-Сахалинске и всех районах области за счет проведенной модернизации инфраструктуры.

В ходе модернизации был задействован дополнительный частотный диапазон LTE (предположительно 900 МГц).

Улучшения по данным компании затронули 52 населенных пункта во всех районах области, расширился охват покрытием вдоль федеральных и некоторых региональных дорог.

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теги: МегаФон развитие сетей Сахалинская область

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