Развитие сетей: МегаФон на Сахалине - сеть LTE выросла в Шахтерске и Победино

MForum.ru
07.11.2023,
МегаФон расширил территорию покрытия в селе Победино и в поселке Шахтерск, построив новые базовые станции 4G/LTE.
В селе Победино (точка в верхней части карты) базовую станцию установили в рамках сотрудничества с правительством Сахалинской области, где действует программа министерства цифрового и технологического развития Сахалинской области, которая поддерживает создание мобильной связи в малых населенных пунктах области. В селе живет около 700 человек. МегаФон заявляет о доступных скоростях до 80 Мбит/с.
В поселке Шахтерск после запуска новой базовой станции покрытие LTE стало доступным на всей территории поселка, а также на дороге в селе Ударное. Расширение в Шахтерске выполнено в рамках собственной программы развития сети 4G МегаФон. В сентябре 2023 года, по данным оператора, абоненты потребляли на 20% больше трафика, чем годом ранее.
«В небольших населенных пунктах скоростной мобильный интернет – это важное условие комфортного проживания. Государственная программа, реализуемая министерством цифрового и технологического развития Сахалинской области, способствует расширению зоны 4G, улучшению качества мобильного интернета и голосовой связи. Со своей стороны, мы также активно развиваем сеть на Сахалине – строим и модернизируем объекты телеком-инфраструктуры, чтобы абоненты в крупных и небольших населенных пунктах могли комфортно пользоваться интернетом. При модернизации сети мы учитываем текущие потребности абонентов и прогнозную нагрузку на сеть» - рассказала директор МегаФона в Сахалинской области Юлия Иваницкая.
МегаФон активен на Сахалине. В 2023 года оператор сообщал, в частности, о завершении модернизации сети в селе Рейдово, что на острове Итуруп в Сахалинской области. Летом около 3500 жителей четырех сел в северной части Сахалина получили доступ к мобильному интернету МегаФон. Речь идет о селах: Арги-Паги, Молодежное, Ясное, Тунгор (Охтинского района). Для обеспечения покрытия 4G/LTE МегаФон развернул новое оборудование, ранее в селах была доступна только голосовая связь. В 2022 году оператор также сообщал о развитии в Сахалинской области - шел активный рефарминг диапазона 1800 МГц, дополнительные базовые станции LTE МегаФон появились, в частности, в селе Мгачи Александровск-Сахалинского района и в городе Ноглики. На 50% был расширен частотный ресурс сети LTE в городах Южно-Сахалинск и Корсаков.
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теги: телеком МегаФон развитие сетей Сахалин Сахалинская область
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