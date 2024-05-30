Развитие сетей: МТС в Амурской области - мобильный интернет в "медовой столице" Приамурья ускорился в 1.5 раза

MForum.ru

Развитие сетей: МТС в Амурской области - мобильный интернет в "медовой столице" Приамурья ускорился в 1.5 раза

30.05.2024, MForum.ru

МТС сообщает о модернизации сети LTE в поселке Архара, Амурской области. По данным оператора, после установки дополнительного телеком-оборудования, скорости мобильного интернета в этом окружном центре на юге области выросли в 1,5 раз. 

 

 

 

Поселок Архара, да и весь Архаринский округ известны не только в Амурской области из-за меда, которого здесь ежегодно добывают в гигантском количестве - около 300 тонн. Липовый и таежный мед поставляют и в Москву, и на Сахалин и в Китай. Привлекает сюда туристов не только мед, неподалеку расположен Хинганский заповедник, есть и другие достопримечательности.

«Проведенные работы по модернизации телеком-оборудования позволит жителям, туристам и исследователям пользоваться цифровыми сервисами и гаджетами, а также не испытывать неудобств с мобильным интернетом даже во время пиковых нагрузок на сеть», - рассказала директор МТС в Амурской области Олеся Двинина.

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теги: МТС развитие сетей Амурская область

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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