Развитие сетей: МТС в Амурской области - мобильный интернет в "медовой столице" Приамурья ускорился в 1.5 раза

MForum.ru
30.05.2024,
МТС сообщает о модернизации сети LTE в поселке Архара, Амурской области. По данным оператора, после установки дополнительного телеком-оборудования, скорости мобильного интернета в этом окружном центре на юге области выросли в 1,5 раз.
Поселок Архара, да и весь Архаринский округ известны не только в Амурской области из-за меда, которого здесь ежегодно добывают в гигантском количестве - около 300 тонн. Липовый и таежный мед поставляют и в Москву, и на Сахалин и в Китай. Привлекает сюда туристов не только мед, неподалеку расположен Хинганский заповедник, есть и другие достопримечательности.
«Проведенные работы по модернизации телеком-оборудования позволит жителям, туристам и исследователям пользоваться цифровыми сервисами и гаджетами, а также не испытывать неудобств с мобильным интернетом даже во время пиковых нагрузок на сеть», - рассказала директор МТС в Амурской области Олеся Двинина.
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теги: МТС развитие сетей Амурская область
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