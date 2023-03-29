Развитие сетей: МегаФон развивает сеть на Сахалине - село Рейдово

29.03.2023, MForum.ru

МегаФон сообщает о завершении модернизации сети в селе Рейдово, что на острове Итуруп в Сахалинской области. Расширено покрытие и увеличились скорости доступа к интернету во всем селе, а также на территории рыбокомбината компании "Курильский рыбак". Поддерживается режим связи VoLTE.

«Итуруп – остров южной группы Большой гряды Курильских островов, самый крупный в архипелаге. В этом уникальном и красивейшем месте Дальнего Востока живет не так много людей, однако мы активно строим и модернизируем здесь нашу сеть, обеспечивая и островитян, и сотрудников местных предприятий качественной мобильной связью и интернетом. Благодаря нашей инфраструктуре можно при необходимости вызвать помощь, следить за прогнозом погоды в режиме онлайн, получать срочные уведомления о режимах ЧС, а также оставаться на связи с родными и близкими с материка. Наша модернизированная сеть может стать надежной платформой для дальнейшей цифровизации крупнейшего производителя рыбопродукции Сахалина», – комментирует директор МегаФона в Сахалинской области Юлия Иваницкая.

пресс-релиз МегаФон

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теги: МегаФон развитие сетей Сахалин Сахалинская область

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