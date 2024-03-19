Кадры: Шамиль Чекмарев возглавил МТС в Сахалинской области

19.03.2024, MForum.ru

«Сахалин – это регион с активным запросом на инновации. И здесь нужен сильный управленец, способный вывести бизнес в регионе на новые темпы. Шамиль не раз доказывал, что он является умелым лидером с богатым опытом в телекоммуникациях, а также навыками в области стратегического и оперативного менеджмента. Убежден, что под его началом Сахалинский филиал МТС продолжит активно укреплять свои позиции в регионе», — отметил директор по региональному управлению МТС Андрей Перагов.

Шамиль Чекмарев, фото пресс-службы МТС

Краткие биографические данные:

Шамиль Чекмарев окончил Уфимский государственный авиационный технический университет по специальности «Средства связи с подвижными объектами». Карьеру в телеком-отрасли начал в 2004 году в филиале ПАО «МТС» в республике Башкортостан, где за 17 лет прошел путь от практиканта до начальника отдела развития сетей. С 2021 года занимал должность технического директора МТС в Омской области. Женат, имеет двоих детей.

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теги: кадры МТС Сахалинская область

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