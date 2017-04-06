Кадры: Tele2 назначила нового директора на Байкале и Дальнем Востоке

MForum.ru

Кадры: Tele2 назначила нового директора на Байкале и Дальнем Востоке

06.04.2017, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Tele2 сообщает о назначении Михаила Прахова на должность директора макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» Tele2.

Михаил Прахов

Макрорегион «Байкал и Дальний Восток» был образован в результате изменения региональной структуры для повышения эффективности операционного управления в Tele2. Иркутский и бурятский филиалы компании вышли из макрорегиона «Сибирь» и присоединились к макрорегиону «Дальний Восток», который переименован в «Байкал и Дальний Восток». Его центр располагается в Иркутске.

Макрорегион «Байкал и Дальний Восток» Tele2 возглавил Михаил Прахов. В сферу его ответственности войдет управление бизнесом, улучшение ключевых операционных и финансовых показателей Tele2 в макрорегионе. Кроме того, он займется укреплением позиций компании на Байкале и Дальнем Востоке, планированием и реализацией ее стратегии, а также будет развивать корпоративную культуру Tele2.

Михаил Прахов имеет широкий опыт работы в сфере телекоммуникаций. Он начал карьеру в отрасли в 2004 году с должности руководителя регионального отделения компании «Евросеть» в Псковской и Новгородской областях. Затем Михаил возглавил коммерческую дирекцию псковского филиала ОАО «Вымпелком». В 2008 году он присоединился к команде Tele2 в качестве руководителя подразделения компании в Пскове. В 2014 году стал управляющим директором пермского филиала оператора.

Дмитрий Лопатухин, директор по операциям Tele2:

«Байкал и Дальний Восток – стратегически важные территории развития Tele2. Мы уделяем особое внимание профессиональному росту сотрудников и поиску лучших кандидатов на ключевые позиции внутри компании. Михаил Прахов имеет большой управленческий опыт и серьезные достижения в телекоммуникационной отрасли. Я уверен, его профессионализм и знание бизнеса Tele2 будут способствовать дальнейшему укреплению позиций компании на телекоммуникационном рынке Востока России и развитию услуг для наших абонентов».

Справочно

В состав макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» входят Иркутская, Магаданская и Сахалинская области, Камчатский и Приморский края, Республика Бурятия и Еврейская АО.

© MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

24.03. [Новости компаний] Кадры: Tele2 пригласит на оплачиваемую стажировку участников флешмоба #меняневзяли / MForum.ru

09.03. [Новости компаний] Кадры: HeadHunter представил рейтинг работодателей 2016 / MForum.ru

23.02. [Новости компаний] Кадры: Андрею Дубовскому продлили срок президентства в МТС еще на три года / MForum.ru

15.02. [Новости компаний] Tele2 в Красноярском крае / MForum.ru

15.02. [Новости компаний] МегаФон в Камчатском крае / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 4 ms, lookup=0 ms, find=4 ms

Последние сообщения в форумах

Вчера 14:33 ершик15 Тема: Можно ли найти украденный или утерянный телефон по IMEI-номеру (кроме iPhone)? (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 64 65 66 67 68)
случай не приятный,у меня украли телефон,написали в полицию, после проверки через оператора показывает что имэй украденного телефона периодически показывается на телефонном номере моей ...
Вчера 14:24 FoMaia Тема: Смартфоны Vertex
Хорошие телефоны, исходя из основного правила - цена=качество
Вчера 14:21 FoMaia Тема: Подарок пожилому человеку
Я видела вертексы в таком исполнении - простые и доступные, мне кажется - самый вариант.
04.04.2017 20:36 Makosdavidos Тема: Nokia Lumia 610 (Страницы: 1 2)
На Nokia Lumia 610 можно установить вац апп если можно то как плиз помогите заранее спс
03.04.2017 20:18 qsrtns Тема: Билайн А105 разблокировка (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 35 36 37 38 39)
Помогите пожалуйста разблочить Билайн а105, N8865VJC07BMW imei;860630025466049 Заранее благодарю)

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung GT-S5610

Samsung GT-S5830

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Samsung GT-I9300 Galaxy S III

Samsung GT-S5230

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-C3322

Nokia 515

Samsung SM-G900 Galaxy S5

LG G3S D724

Samsung GT-S6802 Galaxy Ace Duos

Nokia X2 Dual SIM

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3200

Samsung GT-S6312 Galaxy Young Duos

Nokia 6280

Philips W732

Samsung GT-I9500 Galaxy S4

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5230W Star WiFi

Samsung GT-S5380 Wave Y

HTC Desire 620G dual sim

Sony Ericsson XPERIA X3

Samsung GT-S5300 Galaxy Pocket

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-C3300K Champ

Samsung GT-E2232

Nokia Asha 311

Nokia 2700 classic

Samsung SGH-X210

Philips W832

Samsung SM-G130H Galaxy Young 2

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-i5800 Galaxy 3

Nokia 3310

Samsung GT-S5310 Galaxy Pocket Neo

Nokia 225

Alcatel OT-2004C

Nokia 6300

Nokia 6700 classic

Samsung SGH-D780 DUOS

Nokia N8

Samsung GT-S7572 Galaxy Trend II Duos

Новые описания

Новости

06.04. [Новинки] Анонсы: Alcatel Flash – смартфон с двумя сдвоенными камерами / MForum.ru

06.04. [Новинки] Анонсы: Honor 6C - Huawei Enjoy 6S для европейского рынка / MForum.ru

05.04. [Новинки] Анонсы: На европейском рынке Honor 8 Pro оценен €549 / MForum.ru

05.04. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi Pad 3 оценен в 1499 юаней ($217) / MForum.ru

05.04. [Новинки] Анонсы: Vargo Ivargo при цене $130 сочетает Snapdragon и 3 Гб ОЗУ / MForum.ru

05.04. [Новинки] Анонсы: Huawei Y5 2017 c новой Easy Key представлен официально / MForum.ru

04.04. [Новинки] Слухи: Появились подробности и цены Huawei MediaPad T3 и M3 Lite / MForum.ru

04.04. [Новинки]  Слухи: Yotaphone 3 станет доступен для предзаказа уже этим летом / MForum.ru

03.04. [Новинки]  Анонсы: MAZE Blade – «убийца» бюджетных смартфонов / MForum.ru

03.04. [Новинки] Слухи: Флагман HTC U показался на рендерах / MForum.ru

31.03. [ПО] Это интересно: Развертывание Android Wear 2.0 отложено из-за ошибки / MForum.ru

30.03. [Новинки] Анонсы: Micromax анонсировал смартфон Dual 5 со сдвоенной тыловой камерой / MForum.ru

29.03. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S8 и S8+ представлены официально / MForum.ru

29.03. [Новинки]  Слухи: Moto X (2017) получит металлический корпус, Snapdragon 625 и сдвоенную тыловую камеру / MForum.ru

29.03. [Новинки] Слухи: Флагманом линейки HTC станет HTC U на базе Snapdragon 835 / MForum.ru

28.03. [Новинки]  Анонсы: Российские покупатели LG G6 бонусом получат часы LG Watch Style / MForum.ru

27.03. [Новинки] Это интересно: Обновление заблокирует возможность зарядки Samsung Galaxy Note 7 / MForum.ru

27.03. [Новинки]  Анонсы: Alcatel A30 – LTE-смартфон с Android Nougat за $99 / MForum.ru

24.03. [Новинки] Анонсы: Vertu Signature – теперь с Linux / MForum.ru

23.03. [Новинки]  Анонсы: Объявлены российские цены Huawei P10, P10 Plus и Huawei Watch 2 / MForum.ru

© 2003-2012, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: