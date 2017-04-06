Кадры: Tele2 назначила нового директора на Байкале и Дальнем Востоке

MForum.ru
06.04.2017,
Tele2 сообщает о назначении Михаила Прахова на должность директора макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» Tele2.
Макрорегион «Байкал и Дальний Восток» был образован в результате изменения региональной структуры для повышения эффективности операционного управления в Tele2. Иркутский и бурятский филиалы компании вышли из макрорегиона «Сибирь» и присоединились к макрорегиону «Дальний Восток», который переименован в «Байкал и Дальний Восток». Его центр располагается в Иркутске.
Макрорегион «Байкал и Дальний Восток» Tele2 возглавил Михаил Прахов. В сферу его ответственности войдет управление бизнесом, улучшение ключевых операционных и финансовых показателей Tele2 в макрорегионе. Кроме того, он займется укреплением позиций компании на Байкале и Дальнем Востоке, планированием и реализацией ее стратегии, а также будет развивать корпоративную культуру Tele2.
Михаил Прахов имеет широкий опыт работы в сфере телекоммуникаций. Он начал карьеру в отрасли в 2004 году с должности руководителя регионального отделения компании «Евросеть» в Псковской и Новгородской областях. Затем Михаил возглавил коммерческую дирекцию псковского филиала ОАО «Вымпелком». В 2008 году он присоединился к команде Tele2 в качестве руководителя подразделения компании в Пскове. В 2014 году стал управляющим директором пермского филиала оператора.
Дмитрий Лопатухин, директор по операциям Tele2:
«Байкал и Дальний Восток – стратегически важные территории развития Tele2. Мы уделяем особое внимание профессиональному росту сотрудников и поиску лучших кандидатов на ключевые позиции внутри компании. Михаил Прахов имеет большой управленческий опыт и серьезные достижения в телекоммуникационной отрасли. Я уверен, его профессионализм и знание бизнеса Tele2 будут способствовать дальнейшему укреплению позиций компании на телекоммуникационном рынке Востока России и развитию услуг для наших абонентов».
Справочно
В состав макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» входят Иркутская, Магаданская и Сахалинская области, Камчатский и Приморский края, Республика Бурятия и Еврейская АО.
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