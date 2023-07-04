Кадры: МегаФон: Анна Часовенная заменила Михаила Прахова на Северо-Западе

04.07.2023, MForum.ru

Анна Часовенная назначена директором по региональному развитию МегаФона на Северо-Западе. Ранее эту должность занимал Михаил Прахов, который переместился на позицию директора по региональному развитию в Столичном регионе МегаФон. Анна будет взаимодействовать с операционным директором МегаФон Олегом Телюковым.



Анна Часовенная, фото пресс-службы МегаФон

Анна Часовенная окончила исторический факультет Поморского государственного университета. В 2005 году начала карьеру в телекоме, с 2007 года работала в Архангельском филиале Tele2. С 2015 года - в должности коммерческого директора. С 2019 года начала работать в компании Yota. С 2022 года по настоящее время работала директором по продажам на массовом рынке Столичного региона МегаФон.

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теги: МегаФон кадры

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